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法院認證人行道太窄！光天化日被控「襲胸」判無罪

謝男被控襲胸，南院認為無法排除是騎樓物品擺設，導致行人步行空間縮減導致，判謝男無罪。示意圖，與新聞事件無關。（記者王捷攝）

謝男被控襲胸，南院認為無法排除是騎樓物品擺設，導致行人步行空間縮減導致，判謝男無罪。示意圖，與新聞事件無關。（記者王捷攝）

2023/11/05 00:21

〔記者王捷／台南報導〕一名女子指控，謝男去年12月在火車站附近的人行道上對她襲胸，但謝男否認，表示人行道這麼窄、行人這麼多，可能是不小心碰到，由於只有監視器佐證，加上沒有積極證據證明謝男故意性騷擾，無法排除是因騎樓物品擺設，導致行人步行空間縮減導致，台南地院因此判他無罪。

女子聲稱，當時從百貨公司出來，往火車站方向走，經過台南高分院不久，因為對向走過來的人很多、路很窄，她側身讓對方先過，前面的行人都沒碰到她，直到謝男經過時就碰到她胸部，謝男也沒道歉，就快步離開了，她覺得謝男是故意的。

女子報案後，警方透過娃娃機店外的監視器追到謝男，但面對襲胸指控，他表示自己可能不小心碰到，南院也認為，女子的指控，主要是基於自己的感受、4張監視器畫面，還有謝男搭公車的班次交易明細、一卡通交易紀錄等證據，但這不能證明謝男有騷擾故意。

根據性騷擾防治法的規定，性騷的構成要件需要有主觀的不法意圖，且該行為是在被害人無法抗拒的情況下進行的親吻、擁抱或觸摸等，雖然謝男有接觸女子，但法院認為這個接觸可能是偶然的，且無法確定被告有故意性騷擾的意圖，所以判無罪。

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