建中女職員遭主任性騷噁喊「坐我腿上」 控前校長不理不睬

建國中學C姓女員工指控，總務主任長期對她性騷。（資料照，記者塗建榮攝）

2023/11/01 19:38

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市立建國中學C姓女員工指控，擔任建中總務主任的陳姓數學老師，長期對她性騷，包含霸佔她座位、開黃腔等；她某次見座位又被陳霸佔，陳居然回「坐我腿上啊！」C女不滿地說，她當時向時任徐姓校長反應，徐允諾會處理，但1年後陳故態復萌，她向現任莊姓校長再次反應，這才發現徐當時完全沒有勸戒陳，質疑徐不理不睬，氣得在今天向媒體投訴。

徐姓校長接受記者電訪表示，他已經離開建中1年多，不想在針對此事表達意見，尊重教育局的處理作為。

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C今年6月提出性騷擾申訴。陳男受性平委員會調查時說，他沒刻意靠近C，傳食物圖片是認為C比較懂品嘗，訊息也不是只有傳給C，他認為好笑才分享。至於坐在C座位是為了要跟其他同事聊天，當時C不在座位上；彈橡皮筋是他覺得大家工作很煩悶，嚇一下C而已。C傳訊息跟他表達不滿，他也隨即道歉。性平會調查後認為性騷成立，建議把陳調離主管職，陳現今已非總務主任。

C指出，她2020年3月到職後起先陳並沒異狀，但陳隔年3月某天忽然坐到她辦公室座位上吃飯；她起先不以為意，陳坐她位置次數卻變多、長時間霸佔，她向陳反應，陳居然回「坐我腿上啊！」C某次跟同事談論某課程可以上某內容，陳聽到後也回「老婆也可以上」。

此外，上班時間，陳會對C的穿著品頭論足、交談時故意靠得相當近、開黃腔、拿橡皮筋射她桌上物品、大力搖晃她椅背、穿她外套、假裝不經意肢體接觸；下班後，陳還多次傳食物圖片、傳影射色情內容的影片、約吃宵夜、傳她住家附近的街景圖片，讓她備感困擾。

C說，她忍無可忍，去年3月向前任徐姓校長反應，要求請調至其他單位，或拔除陳總務主任一職；當時徐以校內沒出缺，以及總務主任可以當到4年為由拒絕。C表示，當時徐還說要陳向她道歉，承諾會跟下一任校長交接此事。

不過，陳在今年3月又故態復萌，對她穿著品頭論足、當著同事的面開玩笑嘲笑，她向莊提出申訴，才知原來徐沒有勸戒陳，也沒跟莊提過此事。

C在今年9月向台北市教育局反應，徐沒針對她被性騷擾依法處理。不過，教育局認為徐當時有以筆記為據，表示去年3月接獲C反應後有說明職期輪調規則，當時C沒表達想要跟另外一名同仁調換職務，也沒表示要提出性騷申訴，還說已跟陳攤牌、陳道歉。

C女指控陳姓老師霸佔她座位。（投訴人提供）

C女指控陳姓老師傳訊息騷擾她。（投訴人提供）

C女指控陳姓老師傳訊息騷擾她。（投訴人提供）

C女指控陳姓老師傳訊息騷擾她。（投訴人提供）

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