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往返墾丁、台東注意「扣牌」 省道這區限速僅60已多人挨罰

警方證實枋山當地確有不定時、不定點的測速勤務。（警方提供）

警方證實枋山當地確有不定時、不定點的測速勤務。（警方提供）

2023/11/02 08:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕注意了！新的道交條例規範超速四十公里需「吊扣車牌6個月」，往返恆春半島及台東的駕駛人，近期傳出不少人挨罰狀況，致電警局才知道不能罰錢了事，「扣牌」無法上路嚴重影響生活，警方也提醒，台一線海豚灣至進入台九線前，限速是60公里而非70公里。

近日警方接獲不少求助電話，都是駕駛人不慎超速40公里，詢問是否有其他方法不要吊扣車牌，結論都是必須忍耐半個月，「受害人」紛紛上網分享經驗，寫著「敬告恆春鄉親，枋山段速限60公里，若時速100公里超速罰錢事小，超過101公里（超速41公里）扣牌6個月」，提醒駕駛人途經枋山路段務必降低時速。

警方也證實當地確有不定時、不定點的測速勤務，警方表示，台一線枋山海豚灣以南至進入台九線前，台1線454～459K位置，都不是一般的省道限速70公里，而是限速60公里，民眾務必依限速行駛。

這項新政策，是為遏止超速維護行車安全，新修正的道路交通管理處罰條例已於6月30日實施，嚴重超速由原先超速60公里降低為40公里，同時從原最高罰2萬4000元提高至3萬6000元，並吊扣車牌6個月。

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