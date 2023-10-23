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台中復康巴士也飆車！被揪超速、闖紅燈 迄今破百件

張玉嬿等議員質疑復康巴士超速、闖紅燈等違規迄今破百件。（圖：張玉嬿提供）

張玉嬿等議員質疑復康巴士超速、闖紅燈等違規迄今破百件。（圖：張玉嬿提供）

2023/10/23 18:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市復康巴士提供身心障礙者接送服務，但市議員張玉嬿、黃守達、謝志忠、王立任及何文海指出，近5年復康巴士超速、闖紅燈件數增加，從2019年的45件增到去年已有120件，今年才到10月就已破百件、已有102件，違規逐年提高；其中闖紅燈從3件增到10件，超速也從14件增到34件，闖紅燈、超速佔全部交通違規案件的26.5％到40.7%，連復康巴士都闖紅燈、超速搶快，如何能確保身障乘客交通安全；社會局長廖靜芝指出，除罰單由駕駛自行繳款外，另有考核記點，未來會加強教育。

張玉嬿說，復康巴士優先服務A級肢障重度以上、B級是中度肢障以上的民眾，但復康巴士卻屢見交通違規，從2019年的45件違規，到2021年已破百件、108件，去年更增到120件，今年才至10月也已破百、達102件，違規數逐年增加。

她質疑，其中闖紅燈從3件增到10件，超速也從14件變34件，闖紅燈、超速佔全部交通違規案件從26.5％到40.7%不等，比率過高，連復康巴士都闖紅燈、超速搶快，要求市府重視檢討更嚴加遏止；她另提醒是否編制不足、復康巴士行程安排太過緊密，或是司機個人駕駛習慣不佳，促市府加強輔導，了解原因對症下藥。

何文海也表示，依據審計部的資料，復康巴士在2021年以及2022年，違規件數都達到100件以上，超速以及闖紅燈不少，都對使用者及乘客造成安全上的威脅，也要求社會局加強管理。

廖靜芝指出，復康巴士違規狀況最多的是違規臨停問題，因配合身障者為了方便身障者上下車，盡量停靠在身障者住家處，導致違停狀況；至於超速或闖紅燈情況，除罰單由駕駛自行繳款外， 另有考核記點，未來會加強教育。

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