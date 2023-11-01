旭仁會勾結銀行理專非法吸金 成立網軍自詡「比1450高級」

警方將旭仁會施姓嫌犯（前中）與柯姓銀行理專（後中）送辦。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/01 16:29

〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫旭仁會40歲施姓成員，吸收時任星展銀行的柯姓理財專員，於2019年成立非法吸金公司，對外謊稱投資房地產、保本保息，可以給投資人16%至26%的年息，非法吸金超過4千萬員。為了取信民眾，施還找成員成立網軍，在網路上衝流量、留好評；警方循線逮捕施等8嫌，在他們手機通訊軟體中發現，他們自認比「1450更高級」、「我們叫網軍1950」。

刑事警察局今開記者會說明，今年9月刑事局陸續接獲民眾報案，被害民眾稱，他們在2019年至2022年間砸錢投資某公司，該公司以投資房地產合作案為由，承諾「保本保息」、配16%至26%年息，許多人「呷好道相報」加入。該公司初期皆有按月配發利息，但在去年8月卻忽然沒發利息，相關地點也人去樓空，民眾這才發現受騙。

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警方布線追查，發現該公司是竹聯幫旭仁會施姓成員成立，施為了找出「含金量」高的民眾，還吸收時任星展銀行的柯姓理專，由柯提供高資產客戶名單，施再找人設法對這些「肥羊」下手、洗腦。

施為了讓被害民眾上勾，另外找幫眾當網軍成立行銷公司，這些網軍專門在網路上衝流量、留好評，讓民眾以為遇上千載難逢的投資機會，進而紛紛砸錢投資，警方粗估目前財損金額已經超過4千多萬元。

警方掌握事證後，日前兵分多路先後在雙北地區逮捕施與7名共犯共8嫌，查扣公司銜牌5面、現金45萬、名錶6支、金飾珠寶30件、存摺印章、本票等，並執行刑事裁定扣押台北市內湖區一間價值2600萬元的房產，並將施等人分別依詐欺、違反銀行法等罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾投資時應多方查證投資標的之真實性及合法性，對於宣稱「高投資報酬」及「穩賺不賠」等金融投資管道，務必提高警覺、審慎評估，並可撥打165反詐騙專線求證，以免受騙上當。

施嫌的網軍自詡比1450高級。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣6知名錶等證物。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣贓款等證物。（記者王冠仁翻攝）

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