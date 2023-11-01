竹聯幫吸收銀行理專吸金4800萬 主嫌收押禁見、行員交保

新北地檢署日前指揮警方發動搜索，依違反銀行法等罪嫌聲押施男獲准、柯男則被法院裁定40萬元交保。圖為新北地檢署。（資料照）

2023/11/01 10:05

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫旭仁會施姓等黑幫成員，涉嫌成立公司對外以投資房地產、「保本無息」按月支付16％至24％高額年息等方式吸金，並吸收時任星展銀行柯姓理財專員，藉由柯男手中的高資產客戶名單，誘使民眾投資，吸金金額約4800萬元，新北地檢署日前指揮警方發動搜索，依違反銀行法等罪嫌聲押施男獲准、柯男則被法院裁定40萬元交保。

檢警調查，施男等黑幫成員成立無雙國際有限公司，對外以投資房地產、「保本保息」按月支付16%至24%的高額年息等方式吸金，並吸收時任星展銀行柯姓理財專員，藉柯男掌握的高資產客戶名單，從中誘使民眾投資，賺取高額傭金，另成立孫字兵法策略行銷有限公司，以衝高網路高流量評價數；目前已知的被害金額達4800餘萬元，吸金規模仍在清查中。

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新北檢企業犯罪專組檢察官王宗雄，日前指揮刑事警察局、新北市政府警察局板橋分局，兵分七路發動搜索，扣得現金45萬元、名錶6只、金飾、電腦主機等物，並向法院聲請扣押1處台北市內湖區不動產。

檢察官訊問後，認被告施、柯2人涉違反銀行法非法收受存款、刑法加重詐欺等罪嫌疑重大，有串證、逃亡、反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘被告5萬元不等金額交保。法院裁定施男羈押禁見，被告柯男則40萬元交保。

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