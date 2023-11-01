為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

竹聯幫吸收銀行理專吸金4800萬 主嫌收押禁見、行員交保

新北地檢署日前指揮警方發動搜索，依違反銀行法等罪嫌聲押施男獲准、柯男則被法院裁定40萬元交保。圖為新北地檢署。（資料照）

新北地檢署日前指揮警方發動搜索，依違反銀行法等罪嫌聲押施男獲准、柯男則被法院裁定40萬元交保。圖為新北地檢署。（資料照）

2023/11/01 10:05

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫旭仁會施姓等黑幫成員，涉嫌成立公司對外以投資房地產、「保本無息」按月支付16％至24％高額年息等方式吸金，並吸收時任星展銀行柯姓理財專員，藉由柯男手中的高資產客戶名單，誘使民眾投資，吸金金額約4800萬元，新北地檢署日前指揮警方發動搜索，依違反銀行法等罪嫌聲押施男獲准、柯男則被法院裁定40萬元交保。

檢警調查，施男等黑幫成員成立無雙國際有限公司，對外以投資房地產、「保本保息」按月支付16%至24%的高額年息等方式吸金，並吸收時任星展銀行柯姓理財專員，藉柯男掌握的高資產客戶名單，從中誘使民眾投資，賺取高額傭金，另成立孫字兵法策略行銷有限公司，以衝高網路高流量評價數；目前已知的被害金額達4800餘萬元，吸金規模仍在清查中。

新北檢企業犯罪專組檢察官王宗雄，日前指揮刑事警察局、新北市政府警察局板橋分局，兵分七路發動搜索，扣得現金45萬元、名錶6只、金飾、電腦主機等物，並向法院聲請扣押1處台北市內湖區不動產。

檢察官訊問後，認被告施、柯2人涉違反銀行法非法收受存款、刑法加重詐欺等罪嫌疑重大，有串證、逃亡、反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘被告5萬元不等金額交保。法院裁定施男羈押禁見，被告柯男則40萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警淨化選前治安延續滅會令 掃蕩弘仁會暴力集團
2023/10/31 17:42

警淨化選前治安延續滅會令 掃蕩弘仁會暴力集團
投資泰國渡假酒店吸金逾4億 董座落跑3名幹部遭重判
2023/10/28 11:29

投資泰國渡假酒店吸金逾4億 董座落跑3名幹部遭重判

天災衝突來勢洶洶 來華山看見人道醫療最前線
書法家拿假古董邀呂秀蓮參訪當榥子吸金 富婆遭騙1100萬怒提告
2023/10/27 14:19

書法家拿假古董邀呂秀蓮參訪當榥子吸金 富婆遭騙1100萬怒提告
黑幫春酒拚排場 宜蘭警局長深夜帶隊臨檢壓氣焰
2023/03/09 03:45

黑幫春酒拚排場 宜蘭警局長深夜帶隊臨檢壓氣焰

合展家禾 A7樂善國小首排 散步雙公園
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播