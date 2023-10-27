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書法家拿假古董邀呂秀蓮參訪當榥子吸金 富婆遭騙1100萬怒提告

天暢國際藝術公司」展假古文物卸投資人心防，推銷美國未上市股票詐騙，吸金上億。（資料照）

天暢國際藝術公司」展假古文物卸投資人心防，推銷美國未上市股票詐騙，吸金上億。（資料照）

2023/10/27 14:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市頗有名氣書法家方瑞豐與友人林茂唐、陳麗卿夫婦等人成立天暢國際藝術公司，涉嫌販售假古董行騙，邀不知情的前副總統呂秀蓮參觀展覽涉嫌吸金，杜姓女富婆誤信投資話術被騙1100萬，法官判林姓夫妻檔要賠這筆錢。

判決指出，2011年間，方瑞豐和林茂唐夫婦明知方手上收藏古董為贗品，涉嫌共謀從事古文物證券化吸金，杜姓女富商參加投資說明會時，見到前副總統呂秀蓮也曾到訪參觀展覽，誤信林姓夫妻說詞，認為公司即將在美國證券市場IPO上市，上市後每股股價會翻倍上漲至100元、300元（即每股10美元），甚至3000元（即每股100美元），屆時出脫持股可賺取暴利，因此滙出1100萬投資。

2015年8月，天暢公司無預警停止營業，也沒有在美國證券市場上市，杜女才發覺受騙，經報案後，檢調發現受害民眾近千人，詐騙金額高達2億元，林等人落網後，均否認犯行。

高雄地院分別判處林男和陳婦有期徒刑10年和8年，方則處徒刑9年，林等人不服上訴，高雄高分院認為林、陳婦均為累犯，依詐欺取財、違反證交法等罪，分處10年半和8年半，方則因部分犯行未參與，從輕改判5年10月，仍可上訴。

杜女另提民事求償追討失金，高雄地院審理時，法官認為，林姓夫妻向杜女謊稱公司在美上市交易，日後出脫股權可獲暴利，該公司前景看好，文物價值數億可做為投資擔保，認購該公司股權顯無風險等不實話術，讓杜女誤信投資1100萬元，已侵害她的財產權，因此判他們應賠這筆錢，可上訴。

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