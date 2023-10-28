投資泰國渡假酒店吸金逾4億 董座落跑3名幹部遭重判

藍海集團以投資泰國渡假酒店為號召，被檢調查出非法吸金逾4億元。（記者黃佳琳翻攝）

2023/10/28 11:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「藍海集團」以投資泰國渡假酒店在網路和北、高等地舉辦投資說明會，聲稱每年最高可獲得投資本金6.5％，向投資者吸金逾4億元，集團董事長李陳妙音夫婦落跑被北檢通緝，公司董事李進倫、劉威廷及具有律師資格的黃姓法務經理被依違反銀行法重判5年至12年徒刑。

判決指出，劉威廷與綽號「富哥」的李進倫2013年6月在台北設立「臺灣藍海公司」（現已廢止登記），李陳妙音夫婦於2015年間邀李進倫、劉威廷共同投資位於泰國曼谷的湄南灣景酒店會所，雙方議定，李陳妙音夫婦在泰國成立泰國藍海公司，持股51%擔任董事長，臺灣藍海公司出資泰銖5000萬元、李、劉分別持股24%、25%，並擔任公司董事。

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2016年9月起，李、劉對外以「藍海集團」名義，利用網路文宣，在北、高等地舉辦說明會、餐會，組團到泰國曼谷現地考察，或僱用業務員銷售等方式，推廣「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」。集團聲稱，民眾投資100萬泰銖，可向泰國藍海公司租賃湄南灣會所一個單位的房屋，再將房屋委由泰國當地飯店經營業者代管，投資期間分為6年期或12年期，每年最高可獲得投資本金4％至6.5％不等之報酬，更號稱期滿可還本。

但藍海僅給付投資人第一年的利息，即無力支付，被害民眾報案，檢調發動搜索，估算出泰國藍海公司違法吸金達5億200萬元泰銖「約新臺幣4億5973萬」。

高雄地院審理時，李進倫推稱投資方案是李陳妙音夫婦所策劃，自己沒有參與討論，決策權在劉威廷，臺灣藍海公司只是代銷，沒有經手錢，且本案投資款匯到泰國藍海公司，確實有給付營造公司6、7億泰銖，後因資金周轉不靈，查帳後發現被李陳妙音詐騙，才無以為繼，強調本案不是吸金，自己是受害者，也很自責。

劉威廷則辯稱，臺灣藍海公司的實際掌控權均由李進倫主導，自己一直反對這次的投資案，但因為李進倫強力推行，他股份比較多，自己反對無效，但李進倫事後竟將責任推到他身上，情何以堪。

黃姓法務經理也喊冤，說一開始就有告訴李、劉，用每年發放折扣方式退款，會有違法疑慮，也已將外部律師的建議詳實告訴老闆，至於老闆要怎麼做，自己無法干涉，且他沒有參與銷售，也沒有因為這案件得到任何利益，希望法官判他無罪。

但法官認為李等3人各說各話，互推責任，經綜合相關事證及證人供詞，不採信3人說詞，依違反銀行法「非法經營收受存款業務罪 」判李進倫徒刑12年、劉威廷徒刑10年6月、黃姓法務經理徒刑5年，可上訴。

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