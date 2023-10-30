刑事局與網紅HOOK合作 教民眾成為「詐騙絕緣體」

刑事局與HOOK合作反詐。（記者王冠仁翻攝）

2023/10/30 15:05

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團危害民眾財產甚鉅，刑事警察局為打擊詐騙及提醒民眾防詐意識，此次特別與百萬Youtuber HOOK合作，在今天共同推出2支防詐宣導影片「最強詐騙企劃」。Hook不僅實地走訪銀行窺探警察阻詐第一現場，並藉由臨櫃轉帳虛擬貨幣，實測國泰世華銀行行員及警方的機智反應，並將全程拍攝成影片，希望民眾能成為「詐騙絕緣體」。

刑事局統計，今年1月至8月全國金融機構臨櫃攔阻金額達48億餘元，其中國泰世華銀行攔阻件數991件，攔阻金額達7億餘元，居各金融機構之冠，顯示臨櫃攔阻工作相當有成效。

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此次HOOK與警方合作，由HOOK實際前往國泰世華銀行的櫃台假裝要臨櫃轉帳，行員在不知情的情況下，聽到HOOK提到「投資」、「虛擬貨幣」、「網友」等關鍵字，馬上提高警覺及應變，詢問HOOK與對方是否熟識、近期資金流通相關細節，並且通報上級長官及警方到場協助查證，避免民眾財損，相當機警。

警方說，過去銀行長期持續對攔阻詐騙案件逐案分析，國泰世華於近期成立反詐小組，透過數據、資訊及人員管理等多面向之整合，共同協作，與政府共同打擊詐騙，對社會展現企業責任之決心，同時，特別提醒投資要循正規投資管道，防止民眾誤入假投資陷阱。

警方呼籲，要成為「詐騙絕緣體」，最重要的是養成「網路零信任」的習慣，詐騙集團詐騙手法推陳出新，平時多涉略防詐要領，相信專業、放慢速度，聽取警察人員及銀行人員專業建議，仔細停看聽，思考並多方查證，才能與詐騙絕緣。

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