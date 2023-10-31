指控網軍消費故妻造謠 張斯綱喊告：傷害過世家人無天良

國民黨台北市士林、北投區立委參選人張斯綱（左）開記者會，指控有網軍拿他已過世的妻子做文章，稱他在外有小三。（記者蔡思培攝）

2023/10/31 13:02

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市士林、北投區立委參選人張斯綱今（31）日開記者會，指控有網軍拿他已過世的妻子做文章，稱他「忘記糟糠妻」、在外有「小三」。他痛批，選舉選到沒人性，傷害過世家人無天良，「傷害我個人無所謂，我不允許傷害到我太太」，一定會提告誹謗。

張斯綱表示，從昨天中午開始，他的社群網站就充斥攻擊他離世妻子的文宣，稱他「忘記糟糠妻」、「與郭董半斤八兩」。張斯綱日前與徐巧芯開直播，也有網友在留言區貼出圖卡質疑張企圖隱瞞妻子過世，有不可告人隱情。他痛批，選舉選到沒人性，傷害過世家人無天良，每次留言的帳號都不一樣，但圖卡都相同，質疑是網軍作為。

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張表示，妻子去年9月中秋後因癌細胞擴散在醫院接受化療，身體無法承受後遺症，接受治療後仍在2個半月後離世。張表示，當時是選舉期間，他不希望以此博取同情，因此未告訴大家。張說，妻子生前曾說不辦公祭，僅會邀請幾位好友參加告別式，他在告別式結束後才開始告訴辦公室同仁妻子離世的消息。

不過張斯綱說，去年12月地方上開始出現謠言，稱他的妻子是因為他在外面另交女友「非自然死亡」，張斯綱表示，萬萬沒想到現在的政治環境這麼惡劣，當妻子希望保有私人空間，卻被說是非自然死亡，呼籲聽到傳聞別再以訛傳訛。

還有傳聞說他與某節目製作人有私生子，「如果有人發現我的私生子，馬上驗DNA，是我的一定認」。他表示，已蒐集相關證據交給警察局，如果還有人在公開、私下散被類似傳聞，他一定會提告。

徐巧芯也說，她曾聽到傳聞指張斯綱在外有小三，太太才因此想不開，但她有看到醫院診斷書，醫院不可能為了任何理由造假，她奉勸造謠者不要選到沒人性。徐說，留言的都是假帳號，而且在短時間攻擊張斯綱臉書、貼出同一張圖片，不排除有網路公司花錢購買機器人，透過留言影響張的心情以及選民。徐認為選舉不能選到無人性，拿張斯綱已故妻子攻擊他是無天良的行為，這種暗黑手法不該出現，希望選民能明察。

有網友在張斯綱臉書留言區貼出圖卡，質疑張企圖隱瞞妻子過世，有不可告人隱情。（圖擷自張斯綱臉書）

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