為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

網軍指控黑道金援 林志潔：已蒐證交檢調徹查

針對網軍指控黑道金援一事，民進黨立委參選人林志潔（中）表示已蒐證交檢調徹查。（記者蔡彰盛攝）

針對網軍指控黑道金援一事，民進黨立委參選人林志潔（中）表示已蒐證交檢調徹查。（記者蔡彰盛攝）

2023/10/31 14:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕昨天下午PTT、Dcard等社群媒體平台出現大量訊息，指控民進黨立委參選人林志潔是以黑道金援來參選等等不實的言論。由於來得過於突然與一致，經林志潔陣營分析顯為網軍帶風向的集體操作行為。針對此事，林志潔表示已經蒐集相關證據，轉由檢調單位徹查，希望儘早揪出造謠者，以維護林志潔權益與選舉的公平性。

林志潔表示，日前竹市萬聖節變裝活動中，提款機變裝民眾被黑衣人圍住，無法移動，還有小朋友不能領取糖果，行為人並在兒童面前抽菸嚼檳榔等等行為，已違反《社會秩序維護法》、《刑法》強制罪，更可能觸犯組織犯罪防制條例。對於市政府以及警方的不作為，她與民進黨新竹市議會黨團在30日召開記者會，強烈譴責市政府並要求警方應盡快查明真相。

不料，上午才開完記者會，下午竟然同時於PTT、Dcard等各大社群媒體平台中，出現大量抹黑潑髒水與業配的不實指控，說林志潔是以黑道金援當靠山來參選。由於事情來得過於突然跟一致，顯然是網軍帶風向的集體操作行為。

基於有一分證據說一分話，林志潔表示不會鎖定特定的行為人，但已經蒐集相關證據，交由檢調單位徹查，揪出造謠者以維護自身權益和選舉公平。也請市府和警方要回應民眾與議員的要求，避免犯罪者逍遙法外。

林志潔表示，選舉即將進入倒數的階段，各種潑髒水、抹黑跟認知作戰將層出不窮，此次選舉攸關台灣未來的國家安全，在此也要呼籲所有的市民朋友一定要認清事實，避免假訊息誤導大家的認知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高虹安稱「臉譜人」未涉強制罪 林志潔：妨礙別人自由就已違法
2023/10/30 21:16

高虹安稱「臉譜人」未涉強制罪 林志潔：妨礙別人自由就已違法
賴清德推崇林志潔 懂科技且嫻熟法律專業
2023/10/29 23:59

賴清德推崇林志潔 懂科技且嫻熟法律專業

60歲男星老少戀 寵嫩妻竟靠這關鍵
林志潔：竹市萬聖節面具黑衣人是強制罪現行犯 應立即逮捕
2023/10/29 12:13

林志潔：竹市萬聖節面具黑衣人是強制罪現行犯 應立即逮捕
竹市府萬聖節變裝活動禁敏感標語 林志潔：與中國管制人民思想精神一致
2023/10/28 14:42

竹市府萬聖節變裝活動禁敏感標語 林志潔：與中國管制人民思想精神一致

合展家禾 A7樂善國小首排 散步雙公園
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播