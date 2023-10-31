網軍指控黑道金援 林志潔：已蒐證交檢調徹查

針對網軍指控黑道金援一事，民進黨立委參選人林志潔（中）表示已蒐證交檢調徹查。（記者蔡彰盛攝）

2023/10/31 14:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕昨天下午PTT、Dcard等社群媒體平台出現大量訊息，指控民進黨立委參選人林志潔是以黑道金援來參選等等不實的言論。由於來得過於突然與一致，經林志潔陣營分析顯為網軍帶風向的集體操作行為。針對此事，林志潔表示已經蒐集相關證據，轉由檢調單位徹查，希望儘早揪出造謠者，以維護林志潔權益與選舉的公平性。

林志潔表示，日前竹市萬聖節變裝活動中，提款機變裝民眾被黑衣人圍住，無法移動，還有小朋友不能領取糖果，行為人並在兒童面前抽菸嚼檳榔等等行為，已違反《社會秩序維護法》、《刑法》強制罪，更可能觸犯組織犯罪防制條例。對於市政府以及警方的不作為，她與民進黨新竹市議會黨團在30日召開記者會，強烈譴責市政府並要求警方應盡快查明真相。

請繼續往下閱讀...

不料，上午才開完記者會，下午竟然同時於PTT、Dcard等各大社群媒體平台中，出現大量抹黑潑髒水與業配的不實指控，說林志潔是以黑道金援當靠山來參選。由於事情來得過於突然跟一致，顯然是網軍帶風向的集體操作行為。

基於有一分證據說一分話，林志潔表示不會鎖定特定的行為人，但已經蒐集相關證據，交由檢調單位徹查，揪出造謠者以維護自身權益和選舉公平。也請市府和警方要回應民眾與議員的要求，避免犯罪者逍遙法外。

林志潔表示，選舉即將進入倒數的階段，各種潑髒水、抹黑跟認知作戰將層出不窮，此次選舉攸關台灣未來的國家安全，在此也要呼籲所有的市民朋友一定要認清事實，避免假訊息誤導大家的認知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法