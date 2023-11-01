走私20億毒品遊艇11/7將拍賣 1680萬起拍

獅子山共和國籍遊艇「水瓶星1號」運毒被扣押，本月7日將以1680萬價格起拍。（記者黃佳琳翻攝）

2023/11/01 14:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕沈姓男子為首的販毒集團，利用獅子山共和國籍遊艇「水瓶星1號」運毒，在高雄茄萣外海被海巡署緝私艦艇攔獲，起獲市值破20億的K他命；沈男等人起訴後，行政執行署高雄分署日前因拍賣公告送達未合法宣布暫停拍賣，目前相關法律程序已完備，執行署將於7日拍賣這艘遊艇。

高雄分署指出，「水瓶星1號」於去年10月底前往東引島外海，接駁自中國福建省出發至該處等候的陸姓、郭姓及周姓男子，3人輪流駕駛該遊艇轉往泰國、柬埔寨等地維修整備，直到11月18日駛至泰國灣附近海域，接駁第三級毒品K他命38包隨即回航高雄。

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同年11月25日17時20分，「水瓶星1號」出現在高雄茄萣西方20海浬，第五海巡隊艋私艇掌握尾隨，發現遊艇後方拖曳載有白色麻布袋的救生筏，十分可疑，緝私艇靠近要求登船檢查，4人見狀直接將救生筏拖曳繩索以菜刀斬斷，企圖丟包逃逸，遊艇加速且蛇行，海巡人員強勢控制、登船查驗，扣得K他命842.2公斤，市值超過20億元。

沈姓男子、中國籍陸姓船長及郭姓、周姓中國籍船員，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見4人均獲准，全案偵結後，依違反毒品危害防制條例運輸第三級毒品、懲治走私條例運管制物品進口未遂等罪嫌，起訴沈姓等4人。

2021年新建啟用的「水瓶星1號」被扣押後，因遊艇長期未使用停泊在港區有海鹽侵蝕、機具老化疑慮，雄檢委託高雄分署進行拍賣，經鑑價後，原價3900萬元，原訂今年7月將以1680萬元起拍，但因但因拍賣公告囑託送達至船舶所有人馬來西亞居住地未獲回覆，拍賣公告送達未合法，高雄分署宣布停止拍賣。

高雄分署表示，目前相關法律拍賣程序已完備，本月7日將再度拍賣這艘遊艇，起拍價一樣是1680萬元；遊艇外型簡約俐落，台灣四面環海，不論是出海賞景、釣魚兩相宜，是難得一見好物件，歡迎有興趣的民眾投標應買。

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