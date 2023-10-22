法部稱全力查緝貪瀆 廉政署：肅貪成效已顯著提升

廉政署表示，近年來，在國際間各項政府清廉度評比，我國均獲得不錯佳績，顯現廉政工作的推動已展現成果。（資料照）

2023/10/22 23:09

〔記者楊國文／台北報導〕明年總統、立委選舉將屆，廉政又成為熱門話題，廉政署今指出，我國近年來在國際間各項政府清廉度評比，均獲得不錯成效，顯現廉政肅貪成效已展現成果，法務部更指出，檢察機關向來積極偵辦貪瀆案件，鎖定「高層、結構性貪污」為偵辦重點，各界如有貪瀆不法線索，歡迎向檢調廉等機關提出檢舉。

前高雄市長韓國瑜20日到台中沙鹿挺侯造勢活動，宣稱看過最多貪官的是副總統賴清德，且天天跟這些人在一起；昨天，行政院副院長鄭文燦到台中出席中華民國工商協進會中部工商午餐會受訪回應稱，清廉印象指標是衡量一個國家廉能政治最重要的一個指標，在亞洲國家台灣排行第6，超越全球86%的國家，且數字也不斷提升，清廉分數亦提升，蔡總統執政7年來的貪瀆事件，比但馬總統執政8年少，鄭強調，任何貪瀆只要有證據，政府各單位一定嚴辦到底。

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廉政署晚間發佈新聞稿指出，該署是專業肅貪機關，長期致力於廉政業務的推動，朝向「降低貪瀆犯罪率、提高貪瀆定罪率以及保障人權」三大目標，並採取「預防-查處-再預防」三大循環作業辦理廉政工作。

廉政署表示，近年來，在國際間各項政府清廉度評比，我國均獲得不錯佳績，顯現廉政工作的推動已展現成果，歡迎民眾撥打0800286586檢舉專線，檢舉公務員涉貪案件，積極查辦到底，絕不姑息。

法務部也表示，檢察機關向來積極偵辦貪瀆案件，鎖定「高層、結構性貪污犯罪」為偵辦重點方向，統合廉政署、調查局、政風機構，透過嚴謹蒐證及精緻偵查，強力打擊貪瀆；如有貪瀆不法線索，均歡迎向檢調廉機關提出檢舉，檢察官必定全力查緝貪瀆犯罪。

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