保全業廉潔誠信論壇 產官學齊聚刑事局加強公私協力

刑事局昨舉辦保全業廉潔與誠信經營論壇。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/21 19:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕為使保全業成為協助維護治安之助力，增進公私部門交流，警政署今天在刑事警察局舉辦全國首創的「廉潔內政 誠信社會—保全業廉潔與誠信經營論壇」，法務部長蔡清祥、內政部次長吳容輝、警政署長黃明昭、廉政署長莊榮松及國內各大保全公司負責人都與會，此次論壇齊聚產、官、學界專家，進行跨域研討交流，也增進主管機關與保全業者之溝通，期能使彼此由監督關係邁向夥伴關係。

警方很重視這次論壇，刑事局長周幼偉、台北市警局長張榮興、新北市警局長廖訓誠、桃園市警局長吳坤旭都參加，包含台北市保全商業同業公會理事長邱文輝在內的69家保全業者，共有120餘人共襄盛舉。

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警政署長黃明昭表示，為更有效保障民眾生命財產安全，除由主管機關制定相關規範並加強輔導管理外，如果保全業能融合企業誠信的價值理念，必定能增進服務品質，提升產業整體競爭力，也能增進民眾對於保全業的信賴，實現政府「結合民力、共維治安」的理想。

法務部長蔡清祥表示，今日論壇是以「保全業」為主題，跨域探討如何深化誠信經營、法令遵循及履行企業社會責任，保全業是協助檢察、警察、調查、廉政等執法單位共同維護社會安定的重要力量，其長期以來協助社會及政府機關的努力值得肯定。

內政部政務次長吳容輝指出，保全業務工作社會安全網的第一道防線，包括人身安全保護、現金或其他貴重物品運送的安全維護；內政部身為保全業法之主管機關，藉由這次論壇，期增進與保全業者友善溝通瞭解，並加強公私協力連結。

警政署長黃明昭在論壇致詞。（記者姚岳宏翻攝）

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