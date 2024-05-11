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拖吊違停機車未熄火 「正義魔人」嗆警踢鐵板

高雄警方執行違停機車拖吊作業時，竟被「正義魔人」嗆聲拖吊車未熄火產生廢氣。示意圖。（資料照）

高雄警方執行違停機車拖吊作業時，竟被「正義魔人」嗆聲拖吊車未熄火產生廢氣。示意圖。（資料照）

2024/05/11 09:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市警局交通隊張姓員警在前鎮區某大樓前執行拖吊違停機車，因拖吊車未熄火，引來朱姓男子不滿，朱男認為拖吊車怠速產生廢氣，竟直接爬上拖吊車將車子熄火，還駡司機「你就是個爛貨」，由於拖吊車屬特種車，依法無怠速等候時間限制，朱男對法律理解錯誤，被法官依妨害公務罪各判拘役55日和徒刑3月，均得易科罰金。

判決指出，2022年2月20日上午9點多，張姓員警搭著拖吊車前往前鎮區某大樓前，執行拖吊違停機車作業，當拖吊車司機正在搬離違停機車時，朱姓男子突然現身，大駡員警為何不把拖吊車熄火，導致廢氣影響空氣品質，員警不理會，朱男竟直接爬到拖吊車，伸手將拖吊車熄火。

拖吊車司機見狀立即上前攔阻，但朱男不滿自己「見義勇為」的行徑被打斷，竟破口大駡司機「你就是個爛貨」，張姓員警見朱男不可理諭，直接通報轄區派出所員警到場協助，並針對他妨害公務的行為提出告訴。

高雄地院審理時，朱男辯稱，拖吊車不是法律規定特種車，須遵守3分鐘熄火規定，且員警執行拖吊作業前沒有廣播，讓他誤以為是機車行來搬機車，自己沒有錯；但法官發現，拖吊車的駕駛座、副駕駛座車門，均有「交通勤務警察行政輔助人」字樣，駕駛座前方擋風玻璃還有「特種警備車輛識別證」，且員警穿戴警服警帽、司機身穿背心，都足以讓人辨識身分，朱男辯詞不足採信。

且根據《汽車停車怠速管理辦法》，拖吊機車的「機吊車」屬特種車，依法無怠速等候時間限制，因此認定朱男無理，強行把拖吊車熄火的行為已觸犯「對於公務員依法執行職務時施強暴罪」判徒刑3月、駡司機部分則是涉犯「侮辱公務員罪」判拘役55日，均得易科罰金，可上訴。

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