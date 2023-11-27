彰縣「最老」消防車狂操18年 驚人里程數曝光

彰化縣消防局東區分隊有1輛全縣「最老」的消防車，使用逾18年，里程數高達37萬4602公里，逼近地球到月球的距離。 （圖由消防局提供）

2023/11/27 16:47

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局149輛各式消防車輛中，有2輛「LKK」達汰換標準，其中1輛全縣「最老」的消防車，是第一大隊東區分隊使用逾18年的水庫消防車，里程數高達37萬4602公里，逼近地球到月球的距離38萬4400公里，車身明顯退色老舊。消防局指出，預計今年底前東區分隊會補進新車，這輛水庫消防車就可以報廢「功成身退」。

彰化縣政府今天舉行消防水箱車捐贈儀式，英發企業股份有限公司為回饋地方，由董事長陳嘉祥捐贈市價450萬元小型水箱車1輛給彰化縣消防局，縣長王惠美親自接收車輛捐贈，感謝捐贈方對社會公益的付出，並回贈感謝狀、紀念品。

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王惠美指出，彰化縣救災車輛共有149輛，充實與汰換消防車輛為縣府重大施政目標，縣府逐年編列預算採購汰換老舊消防車輛，然而政府預算有限，民間力量無窮，如能結合社會各界力量資源，更可加速老舊消防車輛汰舊換新。

消防局表示，這輛水箱車可克服狹小道路的限制，於火災發生時快速抵達現場，對第一線的消防救災如虎添翼，水箱車將提供第三大隊福興分隊使用，增加福興地區消防戰力，保護民眾生命財產安全。

消防局指出，參照行政院財務標準分類「交通及運輸設備分類核定表」，特種車得辦理報廢標準，為已屆滿15年、行駛里程數逾25萬公里，其餘車輛滿10年，且行駛里程數逾12.5萬公里。

英發公司今天捐贈市價450萬元小型水箱車1輛給彰化縣消防局。 （圖由消防局提供）

英發公司董事長陳嘉祥（左2）捐贈市價450萬元小型水箱車1輛給彰化縣消防局，縣長王惠美（右2）親自接收車輛捐贈。 （圖由消防局提供）

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