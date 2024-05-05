無照機車騎士紅線臨停 被開單竟罵警三字經下場慘

徐男辱罵員警。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/05 20:22

〔記者王冠仁／台北報導〕徐姓男子沒機車駕照卻騎車載朋友外出，期間他在台北市汀洲路一處紅線路段臨停，員警發現上前攔查，發現他無照駕駛，當下對他開單舉發。徐心生不滿，口出惡言，罵員警「開一開、不要屁話啦」、「X你娘機掰」，員警當場將他逮捕，依妨害公務罪嫌送辦；近期法院判決出爐，徐也因此被判刑有期徒刑3個月。

北市警中正二分局今天公布徐男的離譜行徑，同時也呼籲民眾，面對警方依法查證身分、取締交通違規時，應配合警方執法，若有疑義，應理性表達訴求，或循救濟管道反映，如在警方執勤過程中，發生侮辱、攻擊員警、毀損公物等情，警方將嚴加查辦，捍衛執法尊嚴。

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根據判決，中正二分局思源街派出所員警，在去年3月2日早上近9時許，在汀州路3段擔服交通執法勤務時，見到一名機車騎士騎機車載朋友到附近一處紅線臨停；員警上前盤查，發現徐男無照駕駛，當下就對他表示會製單舉發。

不過，徐情緒激動、心生不滿，對員警口出惡言大罵「開一開、不要屁話啦！」過程中還不斷挑釁員警，雙方發生肢體拉扯，徐又再罵「X你娘機掰」，推擠過程中還造成員警眼鏡及密錄器損壞，他也隨即被警方逮捕。

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