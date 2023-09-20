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廉政署建置「廉潔教材資料庫」 供公務員、學生進修

廉政署製作法律宣導短片。（記者吳政峰翻攝）

廉政署製作法律宣導短片。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/20 22:59

〔記者吳政峰／台北報導〕廉政署20日舉辦「廉潔教材 ALL-IN-ONE」記者會，署長莊榮松表示，廉政署防貪組及政風人員自製諸多廉政教材，並委外製作法治影片，結合數位化的方式，建置「廉潔教材資料庫網站」，有效整合跨域資源，運用教材推動廉潔誠信教育。

莊榮松指出，廉潔是現今世界的普世價值，依據《聯合國反貪腐公約》第13條，各締約國應鼓勵社會參與，促進社會廉潔共識，並且應發展公共教育方案，廉政署人員也與各級學校合作，透過宣導與講解廉政教材，深化學子的品格教育，讓廉潔誠信教育深耕發芽。

「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛!」莊榮松強調，廉政教育應從小扎根，廉政署近年來偕同所屬各政風機構結合機關特色與資源，積極推動廉潔誠信教育，並運用創意及巧思，發展不同階層的廉潔教材，如：廉潔繪本、動畫、融入式教案、故事集、布袋戲、辯論賽、微電影。

廉政教材除了放置在各機關，供公務員免費進修，為使廉潔誠信教育更深化擴展，莊榮松還指示提升各政風機構所蒐集編製的各式廉政教材效能，結合數位化的方式，打破時空的限制，建置「廉潔教材資料庫網站」，成為教材資源整合共享平台，提供給各界推廣廉潔誠信教育工作運用。

莊榮松表示，未來廉政署將持續從不同面向，以多元化的方式結合科技與數位化教材，充實「廉潔教材資料庫網站」，並鼓勵加值運用，讓廉潔誠信教育普及在各角落，共同為建構國家廉能而努力。

廉政署自製諸多廉政教材。（記者吳政峰攝）

廉政署自製諸多廉政教材。（記者吳政峰攝）

廉政署辦理「廉潔教材 ALL-IN-ONE」司法記者茶敘。（記者吳政峰攝）

廉政署辦理「廉潔教材 ALL-IN-ONE」司法記者茶敘。（記者吳政峰攝）

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