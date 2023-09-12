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大直民宅塌陷 檢廉今赴基泰建設「調閱」建案資料

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，本月7日因連續壁崩坍導致鄰房塌陷。（資料照）

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，本月7日因連續壁崩坍導致鄰房塌陷。（資料照）

2023/09/12 17:35

〔記者錢利忠／台北報導〕基泰建設建案「基泰大直」施工造成鄰宅傾毀，台北地檢署交由廉政署北部地區調查組啟動偵查；據了解，檢廉今天展開首波偵查行動，赴基泰「調閱」該建案的起造及監測等建案相關資料，沒有執行搜索，後續將函請專業技師公會等第三方單位進行判別。

廉政署今天「雙管齊下」調查此工安事件，分別啟動偵查、政風單位同步進行；北調組追查刑事不法、北市府政風處則鎖定承辦該建案建築審查等流程的北市府各局處，展開行政調查與面談。

根據告發人台北市議員王世堅所公布，基泰建設委託儀大工程顧問公司於7月26日提供給北市都發局的監測報告，該報告顯示，事發前44天，「部分監測儀器已超出警戒值」；王世堅已將該份監測報告提供給北檢。

新北土木技師公會分析，監測數字無論是超過警戒值或行動值，工地在預防的機制上，都要更謹慎，也必須做出相對應的措施，基泰是否有作出因應措施，應是後續要了解的重點。

王世堅表示，該報告監測的項目分別有地面沉陷點、建物沉陷點、建物傾斜、壁體內傾度管、支撐應變計、鋼筋計、中間柱隆起點、電子式水位計等8大項；其中，位於大直街94巷3弄的監測點「SM11」，在塌陷前44天，數值已達58.5，遠超過正常警戒值16，而監測點「SB2」的建物，沉陷值也達到27.7，這些數字就是在示警，工地早該停止施工，基泰跟北市府卻視若無睹。

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