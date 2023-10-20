控六合彩組頭夫妻「中7200萬只給72萬」 女彩迷反挨告判賠

六合彩女彩迷上網控訴組頭夫妻惡劣至極，簽中7200萬只給72萬，反挨告判賠。示意圖。（資料照）

2023/10/20 19:05

〔記者李立法／屏東報導〕邱姓六合彩女彩迷在臉書控訴邱氏夫妻檔組頭惡劣至極，被她簽中7200萬元彩金，卻只給72萬元，呼籲大家別再向這對夫妻簽注。邱氏夫婦否認指控，不堪其擾，對邱女提告求償。屏東地院認為，邱女言論侵害邱氏夫婦名譽，應賠償2人各3000元，刪除臉書相關內容，刊登此案判決部分內容，可上訴。

邱氏夫婦不滿邱女在臉書張貼不實言論，侵害夫婦倆名譽權，還到夫婦倆住處懸掛布條叫囂騷擾，提告向邱女求償各20萬元，要求邱女不得再騷擾及散布不實言論侵害名譽，同時在邱女個人臉書登刊此案判決全文30天。

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邱女則提出LINE對話紀錄、簽注單、該期六合彩當期開獎號碼資料表等為據，強調她向邱氏夫妻檔組頭下注簽中7200萬元彩金，夫妻倆僅給付72萬元即避不見面；邱女並找來證人作證，指雙方曾到某縣議員服務處協調這起糾紛。

屏東地院認為，未如數給付博奕彩金屬私德領域，縱屬真實，也與公益無涉，被告在臉書上指控原告「卑鄙」、「惡劣至極」等言論，已侵害原告名譽及社會評價，依全案情狀，被告應給付原告各3000元，並刪除臉書相關內容，不得再騷擾、侵害被告名譽，同時刊登此案部分判決內容5日。

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