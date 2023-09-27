開千萬大牛撞機車賠6000元 網紅PO文：「敲盤子」挨告不起訴

黃男的藍寶堅尼超跑「大牛」前保險桿受損。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

2023/09/27 16:48

〔記者王定傳／新北報導〕網紅「超哥」今年5月駕駛藍寶堅尼超跑在台北市大同區追撞1台機車，當場掏6000元賠償，兩人各自離去後，李姓騎士於隔天報警處理，「超哥」黃男獲知後在臉書PO文質疑：「想敲盤子？」、「軟土深掘」，一名鍾姓網友也附和說：「可以肉搜了吧」等，李男因此控告黃妨害名譽、鍾涉恐嚇，新北地檢署調查後將超哥及鍾男均處分不起訴。

「超哥」黃男是近幾年突然在網路興起的網路紅人，他經常拍攝一些駕駛千萬級別的豪車，或是出入高級夜店，及在海外奢華旅遊的影片，引起許多網民按讚和跟隨貼文，網民也都稱為他們為「超派」。

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本案發生在今年5月10日晚間9時許，黃男駕駛1台紅色藍寶堅尼行經北市西寧北路與鄭州路口時，從後方追撞李男的機車，黃男下車後認為對方並無大礙，掏出6000元賠償，雙方隨後各自離去。

黃男事後接獲警方通知，才知李男隔天去報案提告過失傷害，因此在臉書PO文：「是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」、「做人剛好就好，軟土深掘，這不是好事」等語，鍾男則附和說：「應該可以肉搜了吧」；李男獲知後對2人提告，黃男解釋說文章只是他的心情表達、鍾男則說看到文章後覺得對方不應該收錢又報警，並無恐嚇之意。

檢方認為，黃男文章中的交通事故、交付現金、遭提告等部分，均屬事實，他在個人臉書表達主觀認知已因現金交付而和解又遭提告的心情，屬受憲法保障的言論自由範疇，雖內容有「敲盤子嗎？」、「軟土深掘」文字，但這是黃男個人親自坦驗客觀事實而生的主觀想法與評論，無踰言論自由範疇；至於鍾男並非通知要加害於李男，與恐嚇要件不符，因此均處分不起訴。

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