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老掉牙詐術仍得逞！以為天外飛來橫財 台中婦噴百萬打水漂

王婦到銀行欲匯款，行員察覺有異通報警方阻詐。（警方提供）

王婦到銀行欲匯款，行員察覺有異通報警方阻詐。（警方提供）

2023/09/27 18:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓婦人日前接獲自稱「香港賽馬會」來電，通知她成為六合彩三獎幸運得主，可以領取折合台幣200多萬元的港幣彩金，儘管是老掉牙詐術，王婦仍以為是天外飛來橫財，陸續匯了百萬元等手續費後仍無下文，昨天到銀行又要匯款11萬元，因行員察覺有異通報警方到場阻詐，王婦才恍然大悟。

據了解，55歲王婦上月接獲自稱詐團誆稱「香港康正電子科技有限公司」、「香港賽馬會」來電，通知她成為了六合彩三獎幸運得主，得知價值52萬8600元港幣（新台幣217萬3325元）從天而降，王姓婦人不疑有他，遵照對方指示匯款繳納各式印花稅、娛樂稅等各式手續費。

王婦為了領到那筆不存在的「50萬港幣」，前後共計匯款1百萬多元到對方指定帳戶，結果詐團食髓知味，昨天再偽造「香港金融外匯中心」的契約書取信王婦，又要她繳納一筆11萬元的海外金融保險費，王婦雖然開始心生懷疑，但為了領到獎金，還是前往銀行匯款。

此時機警行員發現王婦疑遇詐通報警方，第二分局立人派出所員警林冠樺、陳冠宇趕抵時，王婦原本稱要還給表弟的借款，又變成了冷氣的裝修費，明顯是詐團的教戰勸阻，王婦這才說明始末，及時阻詐防止損失擴大；第二分局長周俊銘呼籲大眾，詐騙集團常以香港、澳門彩券明牌、操作外匯期貨、投資虛擬貨幣、破解博弈網站後台等名目，吸引民眾投入大筆資金，最後卻用各種藉口拖延付款，或再要求被害人不斷匯出更多費用，最後血本無歸。

民眾應該提高警覺，網路上處處是陷阱，如果遇到上述情況，不知道該如何處理，直接撥打反詐騙專線「165」詢問就對了！千萬不要因為怕麻煩而不多加確認，吃虧的仍是自己。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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