獨家》「#排隊喝牛肉湯台南人之恥」 名店告小吃達人：害業績下滑

張小均是台南的牛肉湯達人，至今試過300間店，高餐大的碩士論文將他列為專家，他為宣傳不要有名店迷思，去年製作「#排隊喝牛肉湯台南人之恥」貼紙，但遭名店提告。（記者王捷攝）

2023/08/22 06:04

〔記者王捷／台南報導〕以觀察台南牛肉湯聞名的「小吃達人」張小均，為宣揚喝牛肉湯不要有名店迷思，去年製作「#排隊喝牛肉湯台南人之恥」貼紙，貼在多間名店附近，一間名店以業績下滑為由，對他提告妨害名譽，目前在台南地檢署偵查中；律師謝依良說，若沒有針對性、宣傳理念，應不構成犯罪。

張小均同時是「我要征服台南牛肉湯」臉書粉專的經營者，自稱試過約300多間牛肉湯店，粉專有時也會介紹與台灣牛相關的產業與菜餚，高雄餐飲大學2016年一份關於台南牛肉湯的研究將他列為專家訪談對象，可見對台南牛肉湯的研究與推廣有一定成就。

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去年某天，張小均凌晨2點突然想喝牛肉湯，去了某家名店，才發現竟然不是排隊的「第一名」，前面已排了兩位在地客，因為即將離開台南到外地念書，離開前想喝碗牛肉湯告別，計畫拿到號碼牌先去超商睡一下，等凌晨4點店家開門再來吃，當下張小均就「決定不吃了」，同時想到「排隊喝牛肉湯台南人之恥」這個標題。

張小均認為，有時候顧客一多，會造成店家無法負荷，「溫體牛」的肉質會隨著時間下滑，排隊的時間可拿來去吃「不用排的店家」，品質通常會比較好，除了品質問題，排隊也衍生交通問題，所以才製作這個貼紙，要消費者不要有名店迷思，他把貼紙貼在4間名店附近，有間名店支持他的理念，但另一間名店對他提告，並要求他道歉，這個月到台南地檢署應訊。

律師謝依良認為，如果只是傳達自己的理念，沒有影射特定店家，且貼紙也不是只貼在一間店，應該不構成妨害名譽罪，不過是否成立要由院檢認定。

張小均說，如果店家能提供證據，是因為他的貼紙導致生意下滑，那他願意道歉，但店家都沒有談到要用什麼形式道歉，也希望消費者能繼續關心牛肉湯的議題。

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