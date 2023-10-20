台中市警局大清查涉案6警共開100多張假罰單 將記過調職懲處

中市警局第三分局長吳銘淵強調經內部清查，共開出上百張不實罰單，涉案的6名警察將記過與調職處分。（記者張瑞楨翻攝）

2023/10/20 16:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天（19日）指揮廉政署等單位，傳喚台中市警局第三分局6名員警，與汽車代辦業者等人勾結，開出100多張無車牌上路的假罰單，讓代辦業者鑽法律漏洞，透過「吊扣變吊銷」手法，讓吊扣車牌的汽車，可以很快重新驗車與領牌上路，中檢依偽造文書罪嫌，裁定其中5名警察，各以10萬至12萬元交保，1名員警請回，中市警局三分局將記過與調職處分，同時追究主管的考監責任。

第三分局分局長吳銘淵說，此案緣於多年前（2021年間），其他警察單位（指新北警察局），曾爆發員警配合代辦業者，違法開立不實罰單案，中市警局案發之後，進行內部清查，針對2020年至2022年5月，開立的交通違規舉發單進行交叉比對，清查發現有6名警察，開出的100多張罰單有弊，去年6月將相關資料報給中市警察局，並配合督察、政風單位持續行查處。

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他指出，警政署政風室與三分局調查後，報請台中地方檢察署指揮，涉案員警於今天由中檢裁定，陳姓巡佐與許姓巡佐各12萬元交保，林姓、吳姓、黃姓員警分別裁定10萬元交保，林姓員警則無保請回，他強調，對涉案人員一定嚴懲不貸，除依規定記過處分外，並調整服務單位，同時追究相關主管考監責任。

此案源於2021年間，新北市警局發現，部分員警開汽車未懸掛車牌而上路的罰單，高得頗為離譜，甚至有短時間開出上百張，調查發現是尚未修法之前的「道路交通管理處罰條例」有一個漏洞，許多違規駕駛行為，例如超速逾60公里，警方開罰單之外，監理站還會吊扣車牌6個月，汽車於吊扣期間不能行駛，許多駕駛瑪莎拉蒂、賓利等名車的車主，只能望車嘆氣，租賃車行則是損失嚴重。

汽車代辦業者等人，發現有法律漏洞可鑽，先讓吊扣車牌的汽車上路，勾結警察開無車牌行駛的罰單，「吊扣變吊銷」之後，因吊銷的處罰重於吊扣，既然車牌被吊銷，原本吊扣處分就失效，車主只要繳納罰款，再驗車重新領牌，就可再上路，對租賃車業者而言，只要多繳一筆罰鍰，汽車就可再上路，名車車主也能早日開愛車出門。

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