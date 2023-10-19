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台中6員警疑勾結業者開假罰單 讓吊扣車重新上路

台中地檢署今天約談中市警局三分局6名涉嫌開假罰單的員警，依偽造文書罪法辦。（資料照）

台中地檢署今天約談中市警局三分局6名涉嫌開假罰單的員警，依偽造文書罪法辦。（資料照）

2023/10/19 18:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今天指揮廉政署等單位，約談台中市警局第三分局6名員警，目前由中檢偵訊中，據指出，這些警察涉嫌配合租賃車行業者等人，開無車牌上路的假罰單，透過鑽法律漏洞的方法，「吊扣變吊銷」，讓業者或車主可以再多花一筆罰單的錢，重新驗車與領牌上路，對此，台中市警局不願回應，指該案統一由台中地檢署發言。

台中地檢署則說，檢方還在偵訊當中，告一段落將再行對外說明，目前依公務員登載不實的偽造文書罪偵辦中。

據指出，尚未修法之前的「道路交通管理處罰條例」有一個漏洞，許多違規駕駛行為，例如嚴重超速，警方開罰單之外，監理站還會吊扣車牌，例如超速60公里，修法之前是吊扣車牌6個月，汽車於吊扣期間不能行駛，租賃車行會損失嚴重，不過，卻有代辦業者等人，發現有法律漏洞可鑽。

實務上的作法，是先讓吊扣車牌的汽車上路，讓警察開無車牌行駛的罰單，汽車依法要吊銷車牌，「吊扣變吊銷」之後，法律又規定，部分被吊銷車牌的汽車，重新驗車通過，繳納罰款之後，就能重新上路，車主或租賃車行只要多花一筆罰單的錢，就能讓車子重新上路，減少損失，不過，在修法後，新增必須滿6個月以上才能重新驗車領牌的條文，此一法律漏洞已消失。

台中地檢署指出，今天約談共6人，是台中市警局三分局員警，此案是源於2021年間，新北市警察局發現某些員警，開出的未掛車牌罰單數量高得異常，例如短時間內數十張或上百張，調查發現是員警與業者掛勾，故意開不實罰單，「讓吊扣變吊銷」，警政署展開全國各分局調查，中市警局自清調查後，將6名員警涉案資料函送台中地檢署，中檢今天傍晚仍偵訊中。

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