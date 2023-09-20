拚績效偽造檢舉筆錄騙搜索票 3警聯合造假重金交保

新北市瑞芳警分局瑞芳派出所前許姓、張姓、陳姓等3名警員，為衝績效偽造假檢舉筆錄，向基隆地檢署騙取搜索票。基隆地檢署檢察官李怡蒨昨晚複訊後以許員等3人涉犯偽造文書罪，分別諭知交保30萬與50萬元不等。（記者林嘉東攝）

2023/09/20 23:06

〔記者林嘉東、吳政峰／基隆報導〕新北市瑞芳警分局瑞芳派出所許姓、張姓、陳姓等3名前警員，為衝績效竟偽造假檢舉筆錄，向基隆地檢署騙取搜索票，案經檢調調查後，發現許員等3人都找同一個檢舉人，1年來合計造假10餘件，檢察官昨晚複訊後以許員等3人涉犯偽造文書罪，分別諭知交保30萬與50萬元不等。

檢方調查，2017年間，時任新北市瑞芳警分局瑞芳派出所的許姓、張姓、陳姓警員，為了績效壓力鋌而走險，找來同一名A男當檢舉人，並偽造檢舉人筆錄，將文件密封後向法院聲請查緝毒品、槍枝等案件的搜索票。

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案經檢方偵辦與法院審理後，有的已起訴，有的甚至已判刑。法務部調查局新北調查處近來接獲檢舉，報請檢察官李怡蒨指揮，找來A男才知他根本沒到瑞芳派出所製作過筆錄，再調閱許員等3人經手的案件發現，許員等3人於2017年間1年內，合計造假10多件，案由多為毒品、槍枝等。

檢調調查，許員、張員、陳員等3人均已調離原單位，除張員仍在瑞芳分局外，許員、陳員分別改調新北市警局與高雄市警局服務，為了績效，竟又以相同手法向其他地檢署檢察官繼續騙取搜索票。

檢方認為，許員等3人身為執法人員，知法犯法，且無視檢警良好的辦案關係，竟為了績效，破壞檢察官、法官對警察的信賴，認為此風不可長，昨晚複訊後，依涉犯偽造文書罪，諭知許員50萬，張員及陳員各30萬元交保。

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