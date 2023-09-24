台北市女警為「他」違法查個資免職 收押禁見

曾在台北市中山警分局任職的邱姓女警被警方意外發現與犯罪集團成員交往，她還幫忙查個資，涉犯洩密、偽造文書等罪嫌，警方自清自檢，將邱姓女警免職、移送法辦，今天凌晨法院裁定羈押禁見。（取自當事人臉書）

2023/09/24 11:50

〔記者王冠仁／台北報導〕曾在台北市警局中山分局任職的邱姓女警平時交往複雜，勤務紀律不佳，被督察人員列為輔導人員；警方日前在偵辦一起刑案時，赫然發現她男友甚至是犯罪集團成員，且她還幫忙查個資，涉犯洩密、偽造文書等罪嫌。台北市警局自清自檢，昨指揮督察室等單位，前往邱姓女警處所搜索，並將她移送新北地檢署，今天（24日）凌晨2時被法院裁定羈押禁見。

台北市警方今天早上召開記者會說明案情，同時宣布邱員因為影響警譽重大，依警察人員人事條例將她免職。警方強調，針對員警違法違紀案件，會主動調查、依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，適時汰除不適任員警，展現淨化團隊決心，以維警譽。

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警方近來在偵辦一起刑案時，赫然發現邱員的男友是某犯罪集團成員，且邱還有幫忙查詢個資，涉犯洩密、偽造文書等罪嫌。警方昨天早上報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，前天早上前往邱汐止住處、辦公處所搜索，於昨天下午1時許將她移送檢方，檢方複訊後在今天凌晨1時許法院裁定羈押禁見。

警方指出，29歲邱員是警專31期畢業，畢業後被派往台北市中山分局任職，在長安東路派出所服務。2015年6月，她放假搭高鐵時，曾買下3個連號座位，光腳露趾在座位上自拍，照片曝光後引起不少爭議。

邱員的爭議事件不只這一樁，2016年她曾參加BMW車聚認識某任男友，但她發現當時男友與前女友沒有「分乾淨」，居然3度以警用電腦查詢男友的車籍資料。

督察人員說，邱員平時上班勤務不佳，經常遲到早退，工作態度也不良，被列為重點輔導對象；近來她經常前往新莊一處場所「鬼混」，警方事後發現該處有許多幫派分子出入，儼然就是「堂口」。邱員事後被調往中山分局警備隊，今年7月再調往南港分局。

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