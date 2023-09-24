台北市女警為「他」違法查個資免職 收押禁見
〔記者王冠仁／台北報導〕曾在台北市警局中山分局任職的邱姓女警平時交往複雜，勤務紀律不佳，被督察人員列為輔導人員；警方日前在偵辦一起刑案時，赫然發現她男友甚至是犯罪集團成員，且她還幫忙查個資，涉犯洩密、偽造文書等罪嫌。台北市警局自清自檢，昨指揮督察室等單位，前往邱姓女警處所搜索，並將她移送新北地檢署，今天（24日）凌晨2時被法院裁定羈押禁見。
台北市警方今天早上召開記者會說明案情，同時宣布邱員因為影響警譽重大，依警察人員人事條例將她免職。警方強調，針對員警違法違紀案件，會主動調查、依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，適時汰除不適任員警，展現淨化團隊決心，以維警譽。
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警方近來在偵辦一起刑案時，赫然發現邱員的男友是某犯罪集團成員，且邱還有幫忙查詢個資，涉犯洩密、偽造文書等罪嫌。警方昨天早上報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，前天早上前往邱汐止住處、辦公處所搜索，於昨天下午1時許將她移送檢方，檢方複訊後在今天凌晨1時許法院裁定羈押禁見。
警方指出，29歲邱員是警專31期畢業，畢業後被派往台北市中山分局任職，在長安東路派出所服務。2015年6月，她放假搭高鐵時，曾買下3個連號座位，光腳露趾在座位上自拍，照片曝光後引起不少爭議。
邱員的爭議事件不只這一樁，2016年她曾參加BMW車聚認識某任男友，但她發現當時男友與前女友沒有「分乾淨」，居然3度以警用電腦查詢男友的車籍資料。
督察人員說，邱員平時上班勤務不佳，經常遲到早退，工作態度也不良，被列為重點輔導對象；近來她經常前往新莊一處場所「鬼混」，警方事後發現該處有許多幫派分子出入，儼然就是「堂口」。邱員事後被調往中山分局警備隊，今年7月再調往南港分局。