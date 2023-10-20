疑勾結代辦業者開立不實罰單 台中市5員警交保

中市警局三分局涉嫌勾結汽車代辦業者開假罰單，中檢偵訊後諭知5人交保，1人請回。（資料照）

2023/10/20 10:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天（19日）指揮廉政署等單位，傳喚台中市警局第三分局6名員警以及20多名汽車代辦業者與車主，據悉員警涉嫌配合業者等人開無車牌上路的假罰單，透過鑽法律漏洞的「吊扣變吊銷」手法，讓吊扣車牌的汽車可以很快重新驗車與領牌上路，台中地檢署漏夜偵訊後，今天上午裁定5名員警各以10萬至12萬元交保，1名員警請回，汽車代辦業者7人各3萬至30萬元交保，另2名業者限制住居，3名業者請回。

此案源於2021年間，新北市警局發現部分員警開汽車未懸掛車牌而上路的罰單比例高得頗為離譜，甚至有短時間開出上百張，調查發現是尚未修法之前的「道路交通管理處罰條例」有一個漏洞，許多違規駕駛行為，例如超速逾60公里，警方開罰單之外，監理站還會吊扣車牌6個月，汽車於吊扣期間不能行駛，許多駕駛瑪莎拉蒂、賓利等名車的車主只能望車嘆氣，租賃車行則是損失嚴重，有汽車代辦業者等人，發現有法律漏洞可鑽。

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代辦業者的作法是先讓吊扣車牌的汽車上路，勾結警察開無車牌行駛的罰單，「吊扣變吊銷」之後，因吊銷的處罰重於吊扣，既然車牌被吊銷，那麼原本的吊扣處分就失效，因此，車主只要繳納罰款，再驗車重新領牌就可再上路，對租賃車業者而言，只要多繳一筆罰鍰，汽車就可上路賺錢，名車車主也能早日開愛車出門。

警政署通令各縣市警局內清調查，中市警局發現三分局6名員警有涉嫌類似的犯罪行為，由警政署政風室函請中檢指揮偵辦。

中檢指出，上述裁定的理由是6名員警與汽車代辦業者，涉嫌偽造文書（公務員登載不實罪）等罪嫌重大，但並無羈押之必要，因此有上述裁定，其中，許姓、陳姓、黃姓、吳姓、林姓警察（員警或巡佐），各10至12萬元具保，林姓警察請回，汽車代辦業者部分：王姓等7人分別諭知3萬元至30萬元具保；林姓業者等2人諭知限制住居；王姓業者等3人請回。

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