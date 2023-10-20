台中6警開假罰單 讓吊扣車「復活」

台中地檢署今天約談中市警局三分局6名涉嫌開假罰單的員警，依偽造文書罪法辦。（資料照）

2023/10/20 05:30

繳罰款後就能上路 法律漏洞已修法

〔記者張瑞楨、王定傳／綜合報導〕新北市警方於二○二一年間發現部分員警開假罰單，讓車主或租賃車業者鑽法律漏洞，以「吊扣變吊銷」再重新領牌手法，讓被吊扣車牌的汽車，能很快重新上路，案發後警政署與各縣市警局展開全國大清查，結果台中市警局也揪出三分局有六名巡佐與員警涉嫌類似犯罪，台中地檢署昨天指揮廉政署中部地區調查組等單位搜索相關處所，依偽造文書等罪，傳喚廿多位車主與六名警察漏夜偵訊。

此案源於修正前的「道路交通管理處罰條例」有漏洞，例如超速逾六十公里，除了處罰鍰，車輛還要被吊扣牌照六個月，許多賓利、瑪莎拉蒂、法拉利等名車車主，願意花錢讓愛車早日復駛，而租賃車的業者也因車子六個月不能賺錢而損失慘重，於是找汽車代辦業者鑽漏洞，代辦業者再找上警察，開出汽車無照行駛等假罰單，處以罰鍰外，並吊銷車牌。

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此一「吊扣變吊銷」手法，係因吊銷的處罰重於吊扣，因此車牌被吊銷後，原本的吊扣處分就失效，車主只要繳罰款，再驗車重領牌就可再上路，對租賃車業者而言，多繳一筆罰鍰，汽車又能上路賺錢，名車車主也能早日開著愛車出門。

中檢表示，中市警局自清調查後，由警政署政風室報請檢方指揮搜索與約談，全案依公務員登載不實（偽造文書）等罪偵辦中。

圖利業者4億多 板橋、樹林、三重警涉案

至於二○二一年間遭新北地檢署究辦的警方開假罰單弊案，檢方查出新北市警局板橋、樹林、三重等分局廿二名官警，勾結業者開出不實罰單，讓被吊扣六個月的汽車牌照變成吊銷，車主無須再等六個月，即可重新申請牌照上路；檢方查出，該案圖利業者高達四億七千多萬元，全案已於今年五月間起訴，現由新北地院審理中。

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