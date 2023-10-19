十面埋伏！清潔隊員、超商店員都是警察 詐騙車手無處逃

員警變裝超商店員及清潔隊人員，趁林姓車手出面取款時當場人贓俱獲。（圖由民眾提供）

2023/10/19 09:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邱姓女子日前在網路上發現「投資股票穩賺不賠」廣告，好奇點選後陷入詐騙集團圈套，對方騙邱女投資新臺幣220萬元後，再度要求她投資130萬元，就可領出現金獲利，邱女此時才驚覺受騙，報警後釣出詐欺集團車手林姓男子，為了防止男子發現，員警還故意變裝超商店員及清潔隊人員拿著垃圾袋在超商內外埋伏，趁林姓車手出面取款時當場人贓俱獲。

警方表示，49歲的被害人邱女報案指稱，8月初在網路看到投資訊息，聲稱「投資股票穩賺不賠」廣告，當時好奇點選進入，再依指示加入LINE群組，對方自稱投資公司經理代客操盤，慫恿「保證獲利穩賺不賠」，還謊稱因台股第四季上漲機率高達9成，現在是進場布局最佳時機，直說投資要趁早。

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邱女信以為真，依指示面交220萬元投資，後來對方聲稱投資已獲利，邱女想獲利了結退出，對方卻以帳戶出問題，需再投資130萬元就可領回現金，她才驚覺被騙報警處理。

旗山警分局獲報組成專案小組，請邱女與警方合作，聯繫詐欺集團面交付款事宜，佯裝配合對方要求同意赴約，17日晚上7點半約在杉林區大愛路某超商面交現金；為避免打草驚蛇，杉林分駐所1名員警偽裝成超商店員在超商內趁機埋伏，另外還有3名員警則是偽裝成環保局清潔人員，穿上清潔隊員的背心後，假意在超商外撿拾垃圾，確認林姓車手出面取款時，一擁而上將他當場逮捕，現場查獲投資公司識別證、公司印章及儲匯收據等證物。

警訊時，25歲的林男表示因失業缺錢花用，看到網路上有應徵工作幫人收款，因為覺得賺錢很快又輕鬆，所以才鋌而走險再次故技重施，沒想到卻被警方查獲，訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將林男移送橋頭地檢署偵辦。

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