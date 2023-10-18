惡男下藥性侵前女友 先拍昏睡畫面給新男友

張男先拍攝小芳昏睡照片，傳給小芳新男友，並附註「我準備跟她上床了」。示意圖。（資料照）

2023/10/18 16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓男子與女子小芳原是情侶，去年兩人分手之後，張男爬牆潛入小芳的住處，拿安眠藥給小芳服下，伺機性侵害，他還先用小芳的手機，拍下小芳昏睡畫面，傳給小芳的新男友看，並備註「我準備跟她上床了」，台中地方法院審理時，他宣稱是你情我願發生關係，法官不採信辯詞，依乘機性交罪判刑4年6月。

判決書指出，張男與小芳（化名）分手後，張男於去年10月2日中午，爬牆進入小芳住處，小芳當時正在睡覺，聽到聲響而驚醒，張男質問小芳，為何新交男友，兩人發生爭執，當時小芳頭痛，張男拿3顆藥丸，宣稱是止痛藥，小芳嚴重近視，沒分辨清楚即服下，隨後陷入昏睡。

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張男見小芳昏睡，先持小芳手機，拍攝小芳熟睡照片，之後把照片用小芳手機內通訊軟體，傳給小芳的新男友，還備註「我準備跟她上床了，掰掰」，之後性侵害小芳，之後離去，去找小芳新男友談判，談判完了之後，他又第二度翻牆潛入小芳住處，見小芳仍昏睡中，將手機偷走並賣給通訊店，得款1萬3500元，之後第三度攀牆潛入時，因窗戶上鎖，他徒手打破窗戶，見小芳不在家，他破壞窗簾後離去。

台中地院審理時，張男宣稱是小芳同意與他發生關係，小芳卻說，她當時頭痛，張男拿藥給她吃，她當下未戴隱形眼鏡，不知道張男拿的是安眠藥，她誤認是止痛藥，且張男把藥塞入她的嘴內，再灌水叫她喝下去，她清醒之後，見張男已離去，她搭車去找男友，男友才說收到上述照片，以及「我要跟她上床了，掰掰」訊息。

台中地院認為，小芳描述過程清楚而詳盡，前後一致，並無語焉不詳、誇飾渲染，不採信張男辯詞，依乘機性交罪判刑4年6月，至於拍攝小芳昏睡畫面部分，依無故竊錄他人非公開活動罪判刑2月，偷竊手機的竊盜罪與破獲窗戶等物的毀損罪，合併判刑8月，可易科罰金與上訴。

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