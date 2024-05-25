騎車當街拉扯女學生背包 高雄紅衣怪叔叔到案

葉姓工人疑似當街拉扯女學生，過程監視器全都錄。（讀者提供）

2024/05/25 08:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區出現1名怪叔叔，疑似當街拉扯1名女高中生背包，幸好路過騎士掉頭解危，警方今循線將這名葉姓工人查緝到案，他辯稱好意指導女高中生將背包提上肩比較不費力，坦承過程中碰觸到女學生左手臂，警訊後將他依社會秩序維護法裁處。

鳳山區中崙國小後門中崙五路，昨天下午5時許放學時間出現一名紅衣怪叔叔，疑似當街拉扯一名高中生背包，路過騎士發覺不對勁，掉頭詢問怪叔叔情況，紅衣男子才倉皇離去，民眾臉書社團「鳳山在地人大小事」貼文，提醒民眾小心。

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鳳山警方據報展開調查，根據女學生穿着校服確認為高中生，以車追人鎖定葉姓工人（61歲），今天凌晨將他查緝到案。

葉男到案供稱下班騎車經過中崙五路，看見女學生左手提著背包，又身負重物走在路上很辛苦，他好意上前指導女學生將背包提上肩比較不費力，以減輕自身負重壓力，過程中碰觸到女學生左手臂。

警方比對監視器畫面，葉男雖無觸摸其他身體部位，但女學生稍有退縮動作，先將葉男依違反社會秩序維護法第89條2款「無正當理由跟追他人，經勸阻不聽」移請裁處。

警方後續也將追查女學生釐清葉男是否涉及妨害自由、性騷擾等罪再擴大偵辦，呼籲民眾遇到或看見類似案件，請立即報警，警方會到場處置。

葉姓工人疑似當街拉扯女學生，過程監視器全都錄。（讀者提供）

警方將葉姓工人查緝到案，警訊後將他依社維法裁處。（讀者提供）

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