惡狼指侵少女 還沒判刑先「斷指藏肚」

涉嫌指侵女學生的黃男交保在家，修車時斷指。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2023/10/12 12:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年3月16日，黃姓惡狼涉嫌製造假車禍，把準備去上學的女學生拖去暗巷指侵，7天後落網被羈押；黃男被起訴後，法院讓他交保外出，結果黃男在家修理機車時，中指不慎被捲入斷裂，目前中指縫進腹部暫時保存，等待後續治療，消息傳出讓檢警不禁直說：「報應來得真快」。

去年3月16日清晨5點多，高雄一名16歲少女出門上學，當時天剛亮，她快走到前鎮區一處捷運站時，遭一名戴口罩的男子將機車騎上人行道撞倒，女學生還沒反應過來，就被拖進旁邊暗巷指侵，被害人哭喊兩分多鐘，路人聞聲過來查看，惡狼講了一句「不要跟他在一起」後逃離；警方獲報將手腳多處瘀、擦傷的女學生送醫。

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檢警追查，7天後鎖定住在大寮區、有竊盜前科的36歲黃姓洗車工涉有重嫌，在其住處搜出指侵使用的白色工業用手套、變裝衣物等。黃承認犯行，卻又辯稱母親生病，他服藥精神狀況不好，因女學生長得很像前女友，誤認下才犯案。檢方認為，黃與女學生素不相識，是隨機犯案，犯後變裝躲避，有逃亡、滅證之虞，向法院聲押獲准。

高雄市長陳其邁獲悉此事，第一時間立即指示教育局、警察局、社會局啟動相關機制，積極提供被害人協助、關懷及輔導措施；家長希望司法儘速讓歹徒得到應有懲罰。

雄檢偵結後將黃男依強制性交罪起訴，並移審雄院，目前全案仍在法院審理中；由於審理期程拉長，法官去年9月同意黃男交保，但要求他「每週一、三、五下午8時前至高雄市政府警察局林園分局中庄派出所報到」。

黃男除了去年第一次報到逾期未到外，爾後每次報到都很準時，但他近期在家修理機車時，卻因不慎導致右手中指被捲入鍊條斷裂，目前手指保存在腹部，等待後續治療。黃藉此向法院聲請撤銷定期向指定機關報到的處分，法官審酌他的健康狀況後同意。

消息傳出後，檢警雖感到意外，直指案件雖然尚未宣判，不管後續判刑結果為何，至少當初黃男指侵女學生的中指斷裂，也算是天網恢恢，「報應來得真快」。

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