嚇呆了！台中警察用「震撼彈」轟藥頭 攻堅畫面曝光

警方連續投擲兩枚震撼彈轟藥頭，屋內閃出強烈光芒（圖左）。（圖由警方提供）

2024/05/24 10:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署上週起訴1起毒品案，此案是去年9月間，台中市警局刑事警察大隊，請特勤警察支援，用2枚「震撼彈」轟藥頭，包括販毒藥頭李男，與購毒藥腳等5人，全被轟得七葷八素，嚇到呆若木雞束手就擒，或乖乖趴地上被逮捕，現場查扣3種毒品330公克，全案依毒癮危害防制條例起訴李男。

中市警局刑事警察大隊偵二隊調查，53歲李姓男子是販毒藥頭，他原本於台中市逢甲商圈販毒，曾經被警察查獲，交保後他認為，最危險的地方就是最安全之處，遂搬回自己位於霧峰區的老家另起爐灶，以住處作為販賣毒品據點，不料，一堆毒蟲去購毒，在寧靜住宅區進出，反而引起注意，偵二隊的專案人員共監控3個月，高度懷疑李男又販毒，向台中地檢署取得搜索票執行。

請繼續往下閱讀...

不過，警方考量附近住宅密度極高，住戶比鄰而居，為避免嫌犯抵抗等風險，遂請特勤員警支援，強行破窗後投擲2枚「震撼彈」，連續2聲「轟轟」巨響，巨大爆烈聲也讓附近汽車警報器齊鳴，也因震懾效果極強，仍在進行毒品交易中的李男與藥腳等5人，嚇到呆若木雞束手就擒，購毒的藥腳甚至嚇得趴在地上被逮捕。

員警當場查獲第一級毒品海洛因7包，總毛重13.7公克、第二級毒品安非他命5包，總毛重288.6公克，另有毒品咖啡包8包，總毛重32.7公克，以及電子磅秤3台等販毒或吸毒工具，還有現金1萬2千元等贓證物，警方認為李男販毒不法所得超過100萬元。

震撼彈又名閃光彈或眩目彈，使用方式類似手榴彈，但殺傷力很低，不會致命，爆炸時會衍生強光與巨響，讓敵人暫時喪失視覺，暫時失去行動抵抗能力，最早用於拯救人質等特種任務，之後被各國警察廣泛使用，用於攻堅抓歹徒。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

購毒的藥腳被震撼彈嚇得趴在地上。（圖由警方提供）

涉嫌販毒的李男（圖右）舉手投降，台中地檢署已於上週起訴。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法