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找到了！二戰時擊沉日本近20艘船隻 美國傳奇潛艦殘骸尋獲

美國海軍傳奇潛艦哈德號，在二戰期間擊沉日本將近20艘船隻，1944年遭擊毀並且下落不明，如今在菲律賓呂宋島海域尋獲殘骸。（圖擷自Naval History and Heritage Command官網）

美國海軍傳奇潛艦哈德號，在二戰期間擊沉日本將近20艘船隻，1944年遭擊毀並且下落不明，如今在菲律賓呂宋島海域尋獲殘骸。（圖擷自Naval History and Heritage Command官網）

2024/05/25 09:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍傳奇潛艦哈德號（USS Harder），在第二次世界大戰期間擊沉日本將近20艘船隻，但在戰爭末期和艦上79名人員一同消失在大海中，如今終於在菲律賓呂宋島海域尋獲殘骸。

《CNN》報導，哈德號於1942年12月2日服役，在前4次任務中擊沉了14艘日本軍艦和商船，1944年3月至7月進行第5次巡邏任務時，短短4天內就擊沉了3艘日本驅逐艦，並且可能摧毀或嚴重損壞另外2艘。

1944年8月22日，展開第6次任務的哈德號，在菲律賓巴丹半島附近擊沉了2艘日本海防艦（日本帝國海軍用來巡邏或護航的船艦），隨後沿著呂宋島海岸向北航行尋找更多目標，但8月24日遭到擊毀就此消失。

日本軍方資料顯示，哈德號當天和日本22號海防艦遭遇，發射了3枚魚雷皆未命中，日方則在第5次深水炸彈攻擊時摧毀了哈德號，導致艦長迪利（Samuel Dealey）和78名船員長眠大海。

美國海洋探勘公司Tiburon Subsea展開「Lost 52 Project」任務，希望尋找二戰中失踪的52艘美國潛艦，如今終於在呂宋島附近約900公尺深的海底找到哈德號，4D成像技術顯示哈德號除了指揮塔後面有明顯損壞之外，其餘地方完好無損。

哈德號潛艦外觀。（圖擷自Naval History and Heritage Command官網）

哈德號潛艦外觀。（圖擷自Naval History and Heritage Command官網）

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