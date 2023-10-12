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已婚男硬上人妻後又襲胸脫衣 辯稱：想試試她有沒有要嘿咻

劉男性侵害女同事之後，又再度猥褻女同事，他宣稱動機是，「我想要再試試看女同事有沒有意願性交」。示意圖，非當事人。（資料照）

劉男性侵害女同事之後，又再度猥褻女同事，他宣稱動機是，「我想要再試試看女同事有沒有意願性交」。示意圖，非當事人。（資料照）

2023/10/12 12:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚劉姓男子於去年10月，與已婚女同事卸貨時，突然強吻猥褻女同事，之後強制性交，載女同事返家時，不死心的劉男，又再度於車內強行猥褻，女同事伺機下車而未得逞，台中地院審理時，他竟答稱第二次猥褻時，「我想要再試試看女同事有沒有意願性交」，台中地院認為他所為誠屬不應該，但考量他無前科且坦承犯行，已賠償對方和解，依強制性交罪判1年10月，緩刑4年，條件是支付公庫8萬元，提供80小時義務勞務。

判決書指出，已婚且育有子女的劉男，去年10月25日凌晨4時許，在中市某處，與同樣已婚的女同事卸貨時，見有機可趁，先強吻女同事臉頰、嘴唇等處，又撫摸胸部與下體，女同事明確表達拒絕之意，劉男不但沒停止，反而從強制猥褻提升為強制性交得逞。

之後女同事告知劉男，她要回家，劉男駕車搭載女同事返回住處，不料，又在當天清晨5時許抵達女同事住處旁，又在車上對女同事強吻、襲胸與脫衣，女同事抗拒且將劉男推開，迅速下車而未得逞，女同事返回住處後，隨即告知丈夫與朋友，並報警處理。

台中地院審理時，劉男坦承犯行，至於為何驅車載女同事返家，已經抵達女同事住處，又於車內強行猥褻女同事？劉男答稱，「我想要再試試看女同事有沒有意願性交」，法官認為劉男主觀上，在車內的強制猥褻，是延續之前的強制性交，應以強制性交罪論處。

不過，法官考量劉男已與女同事和解，手段與加害陌生女子不同，且沒有施加暴力或未惡意造成對方身體嚴重傷害等行徑，強制性交罪是3至10年重罪，法官援用刑法59條，「罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，輕判徒刑1年10月，緩刑4年，條件是支付公庫8萬元，提供80小時義務勞務，可上訴。

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