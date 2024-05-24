工地跌倒返家隔天死亡 法官認定職災、派遣公司與要派單位須負責

林姓派遣工在工地跌倒返家後死亡，屏東地院判定屬職業災害，派遣與要派單位須負責。（記者李立法攝）

2024/05/24 10:26

〔記者李立法／屏東報導〕單身的林姓派遣工在工地跌倒流鼻血，就醫後返家休息，隔天卻被發現昏倒住處，送醫不治，死者胞兄提告求償，屏東地院審理後，認定是因職業災害死亡，派遣公司與要派單位須連帶負起職業災害補償責任，死者親人僅兄長及姊妹3人，應支付總額3分之1補償金32萬多元給林兄，可上訴。

林姓男子受派遣公司指派至營造公司指定的工地工作，結果不慎跌倒受傷流鼻血，就醫治療後返回租屋處休息，隔天卻未見他到工地上工，友人到林男租屋處發現林男昏倒在地，送醫不治，檢方相驗後，認為死因為顱腦損傷出血，疑為跌倒或墜落等所致，死者胞兄為此向派遣公司及營造公司提告求償。

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派遣公司主張，林男是就醫回家後翌日另行跌倒致死，並非於工作時受傷而死亡，非屬職業災害；營造公司則主張，林男工資是由派遣公司發給，該營造公司僅提供出工紀錄予派遣公司，與林男間並無僱傭關係存在。

屏東地院根據相關證人說詞及檢方相驗報告，認定林男死亡屬職業災害，依勞基法規定，派遣及要派單位應連帶負職業災害補償責任，也就是林男40個月平均工資數額97萬多元，林男未婚，僅兄、姊、妹3位親人，林兄可獲3分之1補償金。

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