移民署行動列車航向澎湖 搭建跨國文化「新」橋梁

來自中國山東的田佳麗，以家鄉饅頭融合仙人掌，在異鄉澎湖闖出名號。（記者劉禹慶攝）

2023/10/18 12:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕移民署行動關懷列車，由移民署主任秘書謝文忠以及大陸委員會法政處組長李佩儒與財團法人海峽交流基金會科長陳穎慶一行人，首站跨海來到澎湖縣，偕同澎湖縣政府社會處長桂祥晟等人，今（18日）搭乘行動服務列車，前往關懷訪視新住民，以實際行動瞭解新住民在澎生活情形。

行動服務列車首站停靠澎湖縣新住民家庭服務中心，舉行一場跨國文化美食講座。來自山東的田佳麗擔任講師分享家鄉傳統麵點的文化背景，以及如何經過不斷的努力，終於研發結合澎湖在地仙人掌以及山東饅頭的特色料理；田也積極的參與社區營造與社會服務，不只曾擔任多個社區發展協會總幹事，帶領澎湖縣西衛社區獲得澎湖縣社區評鑑優等獎，並兼任澎湖肢體殘障會總幹事，同時也獲得社區規劃師、導覽解說、照服員及澎湖科技大學e化課程等十多張證書。

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現場也邀請了澎湖多個新住民團體，共同準備了數十道來自世界各地的異國美食，現場瀰漫著令人垂涎的香氣，各式各樣的美食色彩繽紛，每道菜都是一本故事書，訴說著各國的風土民情和溫暖回憶，

行動列車再度出發，前往澳大利亞新住民亞力士經營的「愛玩水運動民宿」。亞力士推廣風浪板運動，使得澎湖成為著名的風浪板據點外，培訓出我國第一位土生土長的風浪板選手張浩，參加各項風浪板國際競賽活動，屢獲佳績。亞力士更在2022年歸化取得我國國籍，成為首位以「高級專業人才」入籍澎湖的外籍人士，成為真正的台灣人。

移民署行動關懷列車抵澎，融入新住民文化。（記者劉禹慶攝）

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