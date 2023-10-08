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新二代親善大使熱愛羽球 移民署期許未來成為第二個戴姿穎

新二代親善大使曾心怡（右4）參與羽球活動。（記者王冠仁翻攝）

新二代親善大使曾心怡（右4）參與羽球活動。（記者王冠仁翻攝）

2023/10/08 15:16

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署長期致力培養新二代、新住民，也透過培育新二代親善大使，讓新二代透過文化交流看見自身優勢。移民署台北事服務站在國慶連假前，就舉辦新住民二代大使活動，其中參加活動的越南新二代親善大使曾心怡，相當喜歡台灣羽球球后戴資穎，除了也勤練羽球外，更設法考上戴就讀過的學校，期許自己未來也能像戴姿穎一樣成為台灣未來的新國力。

移民署指出，曾心怡母親來自越南南部靠海的平順省，她目前就讀台北市立大學社會暨公共事務學系，該校也是戴姿穎攻讀博士的學校。

曾心怡說，羽球在越南等東南亞地區國家極其興盛，攻守有致、節奏明快，這項運動很適合東南亞人體型。她認同自己是新二代的身分，也覺得應該回饋台灣社會，未來希望藉由關注東南亞議題，吸收母親故鄉的優點，來貢獻自己、成為台灣新國力。

曾還說，無論是原住民或新住民，同樣生長在台灣，透過相同興趣可以自然開啟話題。像她本身熱愛衝浪，此次有機會向專業的羽球教練請益羽球技巧，下次換她邀請教練一同到海灘衝浪。

移民署說，移民署一直致力協助新住民及其子女完成夢想，第10屆新住民及其子女築夢計畫，已經開始受理報名，報名期限至今年11月20日止，歡迎符合資格的新住民朋友踴躍報名，一起築夢。

新二代親善大使曾心怡。（記者王冠仁翻攝）

新二代親善大使曾心怡。（記者王冠仁翻攝）

新二代親善大使曾心怡。（記者王冠仁翻攝）

新二代親善大使曾心怡。（記者王冠仁翻攝）

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