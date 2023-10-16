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首頁　>　社會

角力冠軍逃逸移工對決柔道金牌所長 他壓倒性勝出

陳宗靖曾拿下全大運柔道金牌。（圖由小港分局提供）

陳宗靖曾拿下全大運柔道金牌。（圖由小港分局提供）

2023/10/16 16:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港分局執行臨檢勤務，小港派出所所長陳宗靖發現有男子從後門逃逸，追上時男子還試圖頑抗，陳以柔道「掃腿」制伏。被逮阮姓逃逸移工自稱高中時是角力冠軍，好奇詢問陳是否練過功夫？他沒料到陳宗靖曾是全大運柔道金牌，也是國內外鐵人三項常勝軍。

小港分局13日執行擴大臨檢勤務，針對轄區內易發生聚眾鬥毆、賭博及轄內小型KTV、卡拉OK、小吃部、遊藝場等治安熱點加強專案臨檢。於轄內某小吃部查獲1名黃姓通緝犯（男、26歲）及1名失聯移工（男、33歲），詢後分別押解歸案。

陳宗靖帶隊至小港區鳳西街某小吃部盤查時，發現27歲黃姓男子身揹兩條通緝罪嫌，分別為台南地檢及苗栗地檢所發布的妨害自由與不能安全駕駛通緝，經警詢後依法逮捕解送歸案。

陳稍後轉往港後路某小吃部臨檢，瞥見1名原在店內消費的男子，急忙從小吃部後門逃跑，直覺可疑，立即急起直追約50公尺後，一把揪住男子，沒想到他試圖掙脫，陳以掃腿將他制伏在地，全案詢後移送移民署專勤隊裁罰及遣送。

該名逃跑男子是33歲越南籍阮姓移工，於2022年4月逃逸至今，平常打零工維生。他對陳宗靖能將他俐落制伏相當佩服，自稱在越南就讀高中時曾是角力選手冠軍，詢問陳是否學過功夫?原來陳於警察大學受訓時也是柔道選手及全大運冠軍，現在也是國內外鐵人三項好手，曾拿過愛河鐵人三項等冠軍。

陳宗靖曾拿下多次國內外鐵人三項比賽獎項。（圖由陳宗靖提供）

陳宗靖曾拿下多次國內外鐵人三項比賽獎項。（圖由陳宗靖提供）

警方將自稱高中　時期越南角力冠軍的阮姓移工遣送。（圖由民眾提供）

警方將自稱高中　時期越南角力冠軍的阮姓移工遣送。（圖由民眾提供）

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