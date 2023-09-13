逃逸女移工冒用雙胞胎姊證件打工 講錯一句話露餡被查獲

越南籍孫姓失聯移工阿蓮（左），冒用雙胞胎姊姊（右）居留證打工，被移民署宜蘭專勤隊查獲。（圖由宜蘭專勤隊提供）

2023/09/13 11:41

〔記者江志雄／宜蘭報導〕越南籍孫姓移工阿蓮逃逸後為了合法打工，冒用在台就讀研究所的雙胞胎姊姊居留證到宜蘭打工，由於姊妹長得很像，她原以為出示姊姊居留證就可躲過臨檢，但因講錯學校位置，被移民署宜蘭縣專勤隊幹員識破送辦。

移民署宜蘭縣專勤隊今天發布新聞稿指出，今年5月接獲檢舉，指宜蘭縣一家越式按摩洗頭店聘用失聯移工，專勤隊幹員到場盤查，29歲阿蓮自稱來台就讀研究所的越南僑生，被問到在哪裡讀書，她回答在宜蘭，出示的居留證資料卻是台中某大學，兩地相差甚遠，幹員察覺事有蹊蹺帶回訊問。

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幹員後來循線查出阿蓮是失聯移工，她才坦承2年前來台從事製造業，因為薪資低，想要賺更多錢決定逃逸，逃跑後隱瞞身分四處打工，並串謀冒用雙胞胎姊姊的居留證，以為遇到警方或移民署盤查，只要神色自若出示姊姊居留證便能脫身，也自行演練多遍，沒想到講錯學校位置，案情因此露餡。

根據調查，阿蓮與在台求學的姊姊是同卵雙生雙胞胎，居留證照片難以分辨，連聘用她的按摩洗頭店店長都相當驚訝，全案依偽造文書罪函送宜蘭地檢書偵辦，非法聘僱部分交由勞政機關裁處。

移民署宜蘭縣專勤隊表示，僱用未經許可移工，最高可處75萬元罰鍰，業者若對應聘外來人口身分及證件有疑慮，可洽各專勤隊協助確認。

阿蓮（右）與姊姊（左）長得超像，乍看之下難以分辨。（圖由宜蘭專勤隊提供）

越南籍失聯移工阿蓮逃跑後隱瞞身分四處打工。（圖由宜蘭專勤隊提供）

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