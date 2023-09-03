冒用胞弟身分跑路……特警喊名字「沒反應」 通緝犯露餡

李姓通緝犯冒用胞弟身分，仍被特警識破。（圖由警方提供）

2023/09/03 14:53

〔記者許國楨／台中報導〕住北部的李姓男子因涉詐欺案遭通緝，唯恐遭查緝南下台中避風頭，昨天因違停被台中市警局保安大隊特警攔查，警方光目視就在車內發現K他命毒品，但李男應訊時冒用胞弟名字企圖蒙混過關，特警直覺有異刻意喊了該名，未料李男竟沒反應當場露餡。

台中市警局保安大隊特勤中隊副中隊長黃介甫、警員梁鈞科、張吉發、吳桓等4員，昨下午巡經北屯區東山路上發現一輛自小客違規停車，經上前實施交通稽查，員警在車窗外目視查看，發現車內座椅縫隙有不明白色粉末，立即示意42歲李姓駕駛下車受檢，經開啟車門採檢，初篩粉末果然呈K他命陽性反應。

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警方隨後將李男帶回隊部採尿送驗及製作筆錄時，李男唯恐通緝身分曝光謊報姓名年籍，員警直覺有異，刻意趁李男分神之際呼叫該名字，未料李男第一時間竟沒回應，這下證實警方的研判，經進行身分證影像比對抽絲剝繭後，李男始坦承冒用小他沒幾歲的胞弟名字，同時也被查出他因兩起詐欺案遭新北地署發布通緝。

李男供稱，因為被通緝不敢留在北部住居地，才會在去年南下台中避風頭，沒想到因違停漏餡，警方則在訊後將他解送歸案，毒品部分則函請裁罰。

保大大隊長沈能成表示，台中市各分局、刑警大隊如遇持槍歹徒或需攀降攻堅行動，大都是向該大隊申請特勤中隊支援，2023世界WBC在台中洲際棒球場舉辦預賽，以及一年一度大甲媽遶境活動，也都由特勤中隊同仁擔負維安工作，此次能夠查獲毒品案並火眼金睛識破冒用弟弟身分詐欺通緝犯，可謂攀降、攻堅一把罩，辦案也在行。

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