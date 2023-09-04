越南夫妻移工逃走1年半 颱風天遊台南這疑點露馬腳

南市二分局員警查獲逃逸失聯一年半的越南籍阮氏夫妻移工。（警方提供）

2023/09/04 11:38

〔記者王俊忠／台南報導〕一對阮氏越南籍夫妻（阮男30歲、阮女28歲），於2018年一起申請到台南某工廠工作，卻在去年2月間逃逸失聯，公司報警協尋。兩人突然在9月3日上午趁颱風天停班時，騎乘被註銷牌照的機車到台南市區遊玩，在中華西路被市警二分局員警察覺牌照有異攔下，赫然查出兩人是逃逸移工，依法解送移民署專勤隊收容。

昨天在執行防颱巡守勤務的南市警二分局中正派出所巡佐劉昱成與警員陳明杰發現阮氏夫妻所騎機車牌照有問題而攔下，查詢身分隨即發現2人均是已遭通報逃逸協尋中的移工，當場將兩人帶回調查；另其使用註銷牌照的機車、違規騎乘在馬路上，也依法舉發並移置保管機車（依法可處所有人新台幣3600元以上10800元以下罰鍰）。

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警方調查發現，這對越南國籍的阮姓夫妻是在2018年10月合法申請來台並在台南仁德區某工廠工作；但兩人卻在2022年2月11日一起逃逸失聯，雇主也報警協尋。阮氏夫妻卻在3日上午8時許趁著海葵颱風襲台，台南宣布停班課時，騎乘向朋友買來的機車到中西區遊玩，不料因機車牌照已於2022年8月份因車主死亡遭逕行註銷，被巡邏中的中正所員警察覺、攔下盤查，查出兩人是逃逸失聯移工。

南市二分局員警查獲逃逸失聯一年半的越南籍阮氏夫妻移工，帶回查辦。（警方提供）

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