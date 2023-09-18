2逃逸移工偷水果躲警⋯南投跳崖 墜落彰化百米深谷

2移工為躲避追緝，從南投縣名間鄉一處茶園山坡跳下，墜落百米深的彰化縣田中鎮山谷（紅圈處），受傷受困，彰化、南投消防人員架設拖吊工具，將2傷者拉上來。 （民眾提供）

2023/09/18 05:30

〔記者陳冠備、劉濱銓／綜合報導〕彰化、南投交界處昨天有二名逃逸移工到附近果園偷竊水果，因為躲避警察追緝，從南投縣名間鄉一處茶園內的山坡跳下，直接墜落到約一百米深的彰化縣田中鎮山谷，二人摔得頭破血流，最後靠著彰化與南投消防局人員，以繩索拖吊方式搶救，才將他們救起，警方將依竊盜罪嫌將其移送法辦，並交由移民署處理遣返事宜。

受傷獲救送辦 交移民署遣返

南投警方表示，名間鄉弓鞋一帶昨天有果園主人報案，指稱有移工偷吃園內菠蘿蜜，轄區員警到場盤查發現三人，其中一人趁亂逃走，另二人為躲避追查，不顧危險跳下一百公尺深的山谷，最後雙雙受傷受困。

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南投縣消防局獲報前往馳援，惟受困地點已屬彰化縣轄區，考量地勢陡峭，一度請求空勤直升機吊掛，但後來因周邊為山壁樹林，執行吊掛不易，最後仍由彰化、南投消防人員以繩索下切救起，並將二人送醫，所幸均無生命危險。

警方指出，被救起移工Pham van Diep（卅六歲，越南藉）頭部撕裂傷、意識清醒，另一人身分不詳，且有意識模糊、大腿骨折狀況，兩人生命跡象皆穩定。據了解，這三名逃逸移工是在附近茶園負責採收工作，卻趁機到一旁果園偷摘園內菠蘿蜜，園主發現之後才報警。警方說，逃逸移工均為越南籍，將交由移民署專勤隊處理後續遣返事宜，涉嫌偷竊水果則依竊盜罪送辦，至於茶園主人非法僱用逃逸移工，則會依違反就業服務法函送南投縣政府裁處。

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