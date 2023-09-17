躲追緝……從南投跳崖100米墜谷到彰化 2逃逸移工受傷

2名移工躲避查緝跳下100米深崖谷，摔得頭破血流，見到空拍機趕緊揮手示意救援。（圖由民眾提供）

2023/09/17 16:30

〔記者陳冠備、劉濱銓／綜合報導〕彰化縣田中森林公園園區驚傳民眾墜谷意外，今（17）日上午，2名疑似逃逸移工為躲避警察追緝，從南投縣名間鄉弓鞋巷某茶園內的山坡跳下，墜落到近100米深的田中森林公園內的山谷裡，2人摔得頭破血流，但意識清醒，其中1人腿部骨折，由於邊坡陡峭，彰化與南投消防局已出動大批人員救援，並於下午3點半左右將2名傷者送醫救治，目前生命跡象皆穩定。

南投警方表示，今名間鄉弓鞋一帶有果園主人報案，指出有移工偷吃果園裡的水果，上前詢問時，移工聲稱是撿拾掉落地上的果實才吃，事後便到附近的茶園採收茶葉。之後轄區員警到場盤查，正在採收茶葉的3名移工，疑似為逃逸身分，竟心虛拔腿狂奔，其中1人趁亂逃走，另有2人則不惜跳下百公尺山谷，最後受傷受困待救。

請繼續往下閱讀...

由於墜谷地點處彰化縣田中鎮管轄，彰化消防隊第二大隊立即出動派員前往救援，同時出動空拍機確認移工墜落地點；下午1點多，救援人員找到傷者，發現2人意識清醒，其中1人腿部骨折，傷勢嚴重。

惟受困地點地勢陡峭，一度請求空勤直升機吊掛，但後來考量周邊為山壁，執行吊掛不易，最後則由消防人員以繩索下切，並於下午3點半左右將2名傷者送醫救治，目前生命跡象皆穩定。

兩移工墬落地點位於彰化南投交界，救援人員進行垂吊才抵達，立即為2移工檢視傷口。（圖由民眾提供）

2移工躲避警察追緝，從南投縣名間鄉弓鞋巷某茶園內的山坡跳下，墜落到近100米深的田中森林公園內的山谷裡（紅圈處）。（圖由民眾提供）

由於懸崖地勢陡竣，一度要求出動直升機救援。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法