逃逸移工躲查緝 跳樓跳橋雙雙落網

消防員將跳橋受傷的逃逸移工黎玉俊吊掛上岸送醫。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/08/21 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局到八里一處移工宿舍查緝逃逸移工，突聽見屋後傳來巨響，員警衝到後方發現兩名移工跳樓，一人摔傷倒地，一人狂奔逃亡，警方追捕三百餘公尺後，突然不見人影，四處查看發現橋底傳來哀嚎聲，驚見移工跳橋逃亡受傷，還出動消防車吊掛上岸送醫，昨雙雙將兩名越南籍逃逸移工押解移民署新北專勤隊，等待遣返。

八里派出所接獲情資，八里區下罟子海邊一處移工宿舍出入複雜，疑有逃逸移工聚集，警方十九日深夜十一時許到案發的二樓老公寓臨檢，先在門口盤查一對越南籍移工，剛確認兩人身分無虞，屋後卻傳來砰一聲巨響，帶隊的八里所長鍾承餘率警員李東昇衝到屋後，赫見有兩人從二樓陽台跳下。

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其中一名廿八歲移工范庭中扭傷腳當場被逮，另名移工則死命逃跑，員警一路緊追，追了三百餘公尺後，卻不見人影，停下查看之際，發現橋面下傳出哀號聲，向下一看，赫見是追捕的移工跳下三公尺深的排水溝受傷，無法再逃跑，警方轉報消防隊將受傷的廿五歲移工黎玉俊吊掛上岸送醫，幸無大礙。

據了解，范、黎二移工約一年前逃逸，四處打工維生，兩人說，因不堪仲介、台灣雇主剝削、剋扣工資，根本無力償還在越南的債務，為賺更多錢幫助老家還債、蓋房子才逃逸，還要求警方討回他們遭剋扣的薪資；警方除將兩人解送專勤隊收容，另持續追查仲介及雇主有無相關犯行，也將查獲逃逸外勞處，啟動第三方警政機制，送交新北市政府公安稽查小組稽查認定有無違建、違法情事。

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