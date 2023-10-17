為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「金髮肯尼」馬伕露餡 移民署破獲越籍女陪酒、性交易

嘉義縣專勤隊破壞非法色情集團，涉嫌聘用逾期外籍女子擔任陪酒、從事性交易。（嘉義縣專勤隊提供）

嘉義縣專勤隊破壞非法色情集團，涉嫌聘用逾期外籍女子擔任陪酒、從事性交易。（嘉義縣專勤隊提供）

2023/10/17 13:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊獲報，嘉義縣民雄鄉及太保市，有非法色情集團聘請逾期越南籍女子藏匿，涉嫌在KTV坐檯陪酒、性交易，專勤隊與嘉縣警局幹員趕往蒐證，一名馬伕染金髮貌似芭比男友「肯尼」太顯眼，一下車就被鎖定，專案小組在KTV內查獲6名逾期女移工，以及黃女等5名主嫌，全案依違反營利姦淫猥褻罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉縣專勤隊調查，該2間KTV自傍晚開始就有許多男客人上門，且女陪侍由特定車輛載送，因一名車伕頭髮染金色，如電影主角芭比男友「肯尼」，成容易辨識目標；專案小組掌握該集團運作後，近日見時機成熟，會同嘉縣警局民雄、水上、布袋分局，以及移民署南區事務大隊科技偵查隊、嘉義市專勤隊等單位兵分多路搜索，發現該名金髮馬伕為遭廢止聘僱許可的漁工。

專案小組搜索過程還發現2名逾期越籍女子冒用其他已獲身分證新住民身分，遭移民官仔細比對，發現駕照上照片與本人不相似，且詢問來台經過等問題都支支吾吾，當場露餡。

嘉縣專勤隊長張玉龍表示，將持續與警方合作，加強查察特種營業場所，查處失聯移工、逾期停居留外僑，民眾如發現外來人口從事不法活動，或遭受不法逼迫、勞力剝削情形，請踴躍檢舉。

馬伕染了一頭金髮貌似芭比男友「肯尼」。（嘉義縣專勤隊提供）

馬伕染了一頭金髮貌似芭比男友「肯尼」。（嘉義縣專勤隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
越南「小龍女」仲介同鄉賣淫！角頭組「聯合國後宮」被聲押禁見
2023/10/13 10:31

越南「小龍女」仲介同鄉賣淫！角頭組「聯合國後宮」被聲押禁見
台灣人口味真重！泰國變性人賺皮肉錢 生意火紅「服務費」漲1倍
2023/08/25 10:38

台灣人口味真重！泰國變性人賺皮肉錢 生意火紅「服務費」漲1倍

未來還有南科四期？前瞻發展規劃看這裡
染愛滋越女來台從事性交易工作達半年 苗縣衛生局急尋尋芳客篩檢
2023/08/10 15:02

染愛滋越女來台從事性交易工作達半年 苗縣衛生局急尋尋芳客篩檢
台灣的高爾夫變賣淫聚集地？圤智雨揭「震撼內幕」
2023/07/16 13:37

台灣的高爾夫變賣淫聚集地？圤智雨揭「震撼內幕」

富邦長春公開賽傳承營 上演傳奇佳話
嘉義夫妻租套房改「砲房」！一樓一鳳吸男客 查獲數百個保險套
2023/07/08 08:38

嘉義夫妻租套房改「砲房」！一樓一鳳吸男客 查獲數百個保險套
基隆鐵路街引進越南妹！菜鳥嫩警釣三七仔 警一次逮3女
2023/06/15 17:04

基隆鐵路街引進越南妹！菜鳥嫩警釣三七仔 警一次逮3女
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播