「金髮肯尼」馬伕露餡 移民署破獲越籍女陪酒、性交易

嘉義縣專勤隊破壞非法色情集團，涉嫌聘用逾期外籍女子擔任陪酒、從事性交易。（嘉義縣專勤隊提供）

2023/10/17 13:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊獲報，嘉義縣民雄鄉及太保市，有非法色情集團聘請逾期越南籍女子藏匿，涉嫌在KTV坐檯陪酒、性交易，專勤隊與嘉縣警局幹員趕往蒐證，一名馬伕染金髮貌似芭比男友「肯尼」太顯眼，一下車就被鎖定，專案小組在KTV內查獲6名逾期女移工，以及黃女等5名主嫌，全案依違反營利姦淫猥褻罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉縣專勤隊調查，該2間KTV自傍晚開始就有許多男客人上門，且女陪侍由特定車輛載送，因一名車伕頭髮染金色，如電影主角芭比男友「肯尼」，成容易辨識目標；專案小組掌握該集團運作後，近日見時機成熟，會同嘉縣警局民雄、水上、布袋分局，以及移民署南區事務大隊科技偵查隊、嘉義市專勤隊等單位兵分多路搜索，發現該名金髮馬伕為遭廢止聘僱許可的漁工。

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專案小組搜索過程還發現2名逾期越籍女子冒用其他已獲身分證新住民身分，遭移民官仔細比對，發現駕照上照片與本人不相似，且詢問來台經過等問題都支支吾吾，當場露餡。

嘉縣專勤隊長張玉龍表示，將持續與警方合作，加強查察特種營業場所，查處失聯移工、逾期停居留外僑，民眾如發現外來人口從事不法活動，或遭受不法逼迫、勞力剝削情形，請踴躍檢舉。

馬伕染了一頭金髮貌似芭比男友「肯尼」。（嘉義縣專勤隊提供）

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