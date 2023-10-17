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「乾媽」叫進心坎裡！迷糊婦傻上勾 咖啡店面交幸遇貴人

詐團認張婦為「乾媽」噓寒問暖，取得信任後開始行騙。（警方提供）

詐團認張婦為「乾媽」噓寒問暖，取得信任後開始行騙。（警方提供）

2023/10/17 16:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓婦人透過通訊軟體認識朋友，對方噓寒問暖後主動認張婦「乾媽」，立即拉近彼此距離取信後，以假投資高獲利話術慫恿張婦，上週五雙方相約星巴克面交取款時，因張婦表情怪異且對方還拿出點鈔機，其他民眾直覺有異報案，警方火速趕往拆穿騙局並當場逮捕車手，保住張婦辛苦積蓄。

台中市第二分局永興派出所當天接獲民眾報案，目前人在北區中清路上的星巴克喝咖啡，不經意聽到隔壁桌一對年紀顯有差距男女對話，雙方談及虛擬貨幣等投資內容，但年紀較長婦人顯然搞不清楚，表情怪異，年紀較輕的男子卻拿出點鈔機，示意投資機會難得，要婦人抓準機會，直覺就是典型的詐團技倆。

巡佐陳伸興、警員盧澤賢立即趕赴現場，果然查出70歲張婦加入LINE投資詐騙群組，因聽信詐團話術慫恿購買虛擬貨幣可輕鬆獲利，便相約面交取款，所幸警方接獲民眾報案立即到場攔阻，當場逮捕26歲朱姓車手，查扣贓款20萬元、點鈔機一台、虛擬貨幣買賣契約及工作手機等證物，訊後全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌送辦。

經查，張婦近日透過通訊軟體認識暱稱「黃思蓉」騙徒，對方平時對張婦生活起居噓寒問暖，極度溫柔貼心，還主動認張婦為乾媽，藉此立即拉近彼此的距離，使張婦鬆懈提防，並相信乾女兒是不會欺騙自己的，詐團見時機成熟，趁機以投資虛擬貨幣可以輕鬆高獲利等話術，慫恿張婦心動同意投資，便依指示相約面交取款。

員警到場時，發現張婦對投資理財完全一竅不通，甚至以為買「虛擬貨幣」就是「投資股票」，直到員警說此為詐團亂槍打鳥的慣用伎倆，張婦才驚覺差點遭到詐騙。

第二分局長周俊銘呼籲，民眾若接到未知電話或陌生帳號假冒親友之借款訊息，應確實向親友反向查證，或直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線諮詢，另民眾若要投資應循正常管道，避免受騙，將辛苦積蓄平白送給詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團認張婦為「乾媽」噓寒問暖，取得信任後開始行騙。（警方提供）

詐團認張婦為「乾媽」噓寒問暖，取得信任後開始行騙。（警方提供）

警方查扣點鈔機一台、虛擬貨幣買賣契約及工作手機等證物。（警方提供）

警方查扣點鈔機一台、虛擬貨幣買賣契約及工作手機等證物。（警方提供）

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