阿伯暈船！被「親愛的老婆」灌迷湯匯美金買19萬茶餅

彰化縣和美警分局和銀行行員聯手，日前成功攔截一件投資茶餅的詐騙案件，保住「阿伯」的存款。（圖警方提供）

2023/10/17 14:01

〔記者張聰秋／和美報導〕彰化縣伸港鄉年近60歲的陳姓「阿伯」網路認識一個假購物平台，對方撒嬌叫「阿伯」為「傻瓜」，讓「阿伯」卸下心防，回叫對方為「親愛的老婆」並匯出美金1200元跟「老婆」買1塊普洱茶餅，緊接準備再匯台幣19萬5000元要再買5塊茶餅，這回就被行員、警察攔截阻詐。「第1次匯了沒拿到茶葉，第2次又要匯…天底下哪有這樣的事情，這是詐騙啦！」眾人費盡唇舌才點醒了中年暈船的「阿伯」。

和美警分局表示，這起假投資、真詐騙的案例，是很常見的詐騙橋段，利用人性的弱點，以男女親密的稱呼，讓被害人不疑有詐，跳進陷阱，把對方當成另一伴，幫助對方，卻不知在虛擬的網路世界裡，已經不知不覺被對方牽著鼻子走，掉入詐騙的圈套。

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警方根據被害人陳男提供與對方用賴對話的內容，發現對方以眾人瘋搶投資陳年普洱茶餅為由，很快就從香港回台灣碰面，誘騙陳男上勾，陳男一頭熱，匯款前還主動跟對方（叫「親愛的老婆」）回報要匯款了，對方回覆陳男「傻瓜」是匯給茶商不是匯給「親愛的老婆」，還說專程到寺廟為「傻瓜」求請願燈，希望雙方長相廝守，對陳男大灌迷湯。

陳男信以為真，自己快要有「親愛的老婆」了，於是到銀行臨櫃匯出美金1200元（折合台幣約3萬8000多元），錢匯後沒收到茶葉，最近，陳男前往台中商銀伸港分行匯款，這回打算匯台幣19萬5000元，所幸行員發現匯款怪異，立即通知伸港分駐所員警到場了解，並勸告陳男此為詐騙集團常用之假投資詐騙手法，應停止匯款，勿再相信任何聲稱可以用低成本獲得高報酬之投資方式。

行員、員警苦勸陳男，網路虛擬世界不認識的人、不熟悉的事物，千萬都不要碰，這是很標準的詐騙老橋段，陳男才恍然大悟明白這一切都是一場騙局，成功保住存款！

彰化縣1名「阿伯」誤信網路假購物平台，稱對方叫「親愛的老婆」，匯了3萬多元台幣沒拿到茶餅，準備再匯19萬5000元要再加碼買茶餅，第2次就被警方、行員成功攔截阻詐。（圖由警方提供）

「阿伯」跟詐騙集團賴的對話內容，叫對方為「親愛的老婆」，對方回叫「傻瓜」。（圖警方提供）

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