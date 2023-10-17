為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

阿伯暈船！被「親愛的老婆」灌迷湯匯美金買19萬茶餅

彰化縣和美警分局和銀行行員聯手，日前成功攔截一件投資茶餅的詐騙案件，保住「阿伯」的存款。（圖警方提供）

彰化縣和美警分局和銀行行員聯手，日前成功攔截一件投資茶餅的詐騙案件，保住「阿伯」的存款。（圖警方提供）

2023/10/17 14:01

〔記者張聰秋／和美報導〕彰化縣伸港鄉年近60歲的陳姓「阿伯」網路認識一個假購物平台，對方撒嬌叫「阿伯」為「傻瓜」，讓「阿伯」卸下心防，回叫對方為「親愛的老婆」並匯出美金1200元跟「老婆」買1塊普洱茶餅，緊接準備再匯台幣19萬5000元要再買5塊茶餅，這回就被行員、警察攔截阻詐。「第1次匯了沒拿到茶葉，第2次又要匯…天底下哪有這樣的事情，這是詐騙啦！」眾人費盡唇舌才點醒了中年暈船的「阿伯」。

和美警分局表示，這起假投資、真詐騙的案例，是很常見的詐騙橋段，利用人性的弱點，以男女親密的稱呼，讓被害人不疑有詐，跳進陷阱，把對方當成另一伴，幫助對方，卻不知在虛擬的網路世界裡，已經不知不覺被對方牽著鼻子走，掉入詐騙的圈套。

警方根據被害人陳男提供與對方用賴對話的內容，發現對方以眾人瘋搶投資陳年普洱茶餅為由，很快就從香港回台灣碰面，誘騙陳男上勾，陳男一頭熱，匯款前還主動跟對方（叫「親愛的老婆」）回報要匯款了，對方回覆陳男「傻瓜」是匯給茶商不是匯給「親愛的老婆」，還說專程到寺廟為「傻瓜」求請願燈，希望雙方長相廝守，對陳男大灌迷湯。

陳男信以為真，自己快要有「親愛的老婆」了，於是到銀行臨櫃匯出美金1200元（折合台幣約3萬8000多元），錢匯後沒收到茶葉，最近，陳男前往台中商銀伸港分行匯款，這回打算匯台幣19萬5000元，所幸行員發現匯款怪異，立即通知伸港分駐所員警到場了解，並勸告陳男此為詐騙集團常用之假投資詐騙手法，應停止匯款，勿再相信任何聲稱可以用低成本獲得高報酬之投資方式。

行員、員警苦勸陳男，網路虛擬世界不認識的人、不熟悉的事物，千萬都不要碰，這是很標準的詐騙老橋段，陳男才恍然大悟明白這一切都是一場騙局，成功保住存款！

彰化縣1名「阿伯」誤信網路假購物平台，稱對方叫「親愛的老婆」，匯了3萬多元台幣沒拿到茶餅，準備再匯19萬5000元要再加碼買茶餅，第2次就被警方、行員成功攔截阻詐。（圖由警方提供）

彰化縣1名「阿伯」誤信網路假購物平台，稱對方叫「親愛的老婆」，匯了3萬多元台幣沒拿到茶餅，準備再匯19萬5000元要再加碼買茶餅，第2次就被警方、行員成功攔截阻詐。（圖由警方提供）

「阿伯」跟詐騙集團賴的對話內容，叫對方為「親愛的老婆」，對方回叫「傻瓜」。（圖警方提供）

「阿伯」跟詐騙集團賴的對話內容，叫對方為「親愛的老婆」，對方回叫「傻瓜」。（圖警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「三方詐騙」累犯1人飾2角 檢認反覆犯罪起訴
2023/10/17 13:58

「三方詐騙」累犯1人飾2角 檢認反覆犯罪起訴
婦砸750萬遲未獲利又要投資 警設局釣出逮捕女同志車手
2023/10/17 10:55

婦砸750萬遲未獲利又要投資 警設局釣出逮捕女同志車手

未來還有南科四期？前瞻發展規劃看這裡
聲稱投資房產分紅要求匯保證金 苗栗警方與銀行聯手阻詐
2023/10/17 09:50

聲稱投資房產分紅要求匯保證金 苗栗警方與銀行聯手阻詐
背包男叫她「乾媽」 2個月騙百萬
2023/10/17 09:05

背包男叫她「乾媽」 2個月騙百萬

富邦長春公開賽傳承營 上演傳奇佳話
嚴管約定帳戶 金管會11月推新規
2023/10/17 05:30

嚴管約定帳戶 金管會11月推新規
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播