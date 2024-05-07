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師鐸獎退休女老師命案 五度判死後改處無期

男子劉志明性侵、劫殺退休女老師，高雄高分院判處無期徒刑。（資料照，警方提供）

男子劉志明性侵、劫殺退休女老師，高雄高分院判處無期徒刑。（資料照，警方提供）

2024/05/07 09:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會的師鐸獎退休女老師命案，兇嫌劉志明因手段殘忍，被依強盜殺人罪，接連5度判處死刑，並經最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院上午更4審宣判，首次改判無期徒刑、逃死。

據了解，2014年7月間，被告劉志明與離婚的程女同居不到4個月，程女決定與前夫重修舊好，劉為挽回這段感情，要求見面卻始終被拒，程女甚至把劉的電話和Line封鎖，讓他找不到人。

隔月2日，劉嫌騎車去程女住處，她不在家，只好騎車在高雄左營亂逛，並在蓮池潭喝了一瓶高粱酒，再騎車到孔廟旁的哈囉市場小公園，坐在車上抽菸、吃檳榔解悶。

此時，退休女老師剛買完菜，準備開車回家，劉見她瘦弱、年紀大，竟想搶車代步去看程女，並趁她坐上駕駛座，拿出榔頭重擊她頭部13次致死，還涉嫌性侵，最後搶走皮包內2000元，逃了5天被捕。

據悉，被害人生前曾獲師鐸獎，作育英才無數，退休後抗癌成功擔任志工，對社會貢獻良多。至於民事部分求償，高雄地院判劉嫌賠償被害家屬上千萬元。

至於性侵部分，劉男被高雄地院判刑10年，兩造均未上訴而定讞，他已發監服刑。

高雄高分院更4審上午宣判，依強盜殺人罪判處，首度判處無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

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